Rita Maestre sostiene que hay "razones de sobra" para que continúe la acampada en la Puerta del Sol

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante un Pleno extraordinario en el Palacio de Cibeles, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha sostenido que la acampada establecida en defensa de la vivienda en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre cuenta con "razones de sobra" para continuar.

Ha señalado Maestre que en Madrid debe aplicarse el "sentido común" para garantizar que todo el mundo cuente con una vivienda. A su vez, ha incidido en que lo que ha hecho el Partido Popular es desviar el problema porque "las competencias de vivienda son autonómicas" y desde el Gobierno regional y municipal "no han hecho nada más que especular".

Además, la portavoz del grupo municipal en la oposición ha hecho hincapié en "el importante papel" que ha cumplido la movilización durante estas últimas semanas. No se ha pronunciado sobre el posible levantamiento de la misma y ha apuntado a que son los propios manifestantes quienes deben decidir sobre ese aspecto.

Relacionado con la acampada y a cerca de la dimisión del delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, Maestre ha señalado que este "ha hecho un buen trabajo en la ciudad de Madrid defendiendolas causas" que se han encontrado durante esta legislatura y le ha deseado lo mejor en lo personal.