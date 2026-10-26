Almeida insta a la nueva Delegación a levantar ya la acampada "para prevenir que pueda haber otra agresión sexual"

Acampada por la vivienda, en la Puerta del Sol, a 21 de octubre de 2026, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha anunciado que busca otros espacios para llevar a cabo actos institucionales de manera temporal por la falta de "seguridad" en la Puerta - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, espera que la nueva Delegación de Gobierno "mande levantar inmediatamente" la acampada de Sol "simplemente para prevenir que pueda haber otra agresión sexual.

"Lo reconozco, si yo fuera la subdelegada del Gobierno, a expensas de a quien nombre el Gobierno, mandaría que eso se levantara inmediatamente porque ha habido una agresión sexual, de la que la izquierda no quiere hablar", ha sostenido.

En una comparecencia de prensa, el primer edil ha contestado también a la portavoz socialista, Reyes Maroto, que ha calificado de "pacífica" la acampada en Sol. "Si ella no tiene ningún miedo que vaya a pasar una noche en una tienda de campaña en Sol y vea si tiene alguna sensación, subjetiva u objetiva, de inseguridad", le ha retado.

"Y que le pregunte a la mujer que ha sido víctima de esa agresión sexual, que le pregunte Reyes Maroto si esto es pacífico. O que se vaya a ver a aquel que fue apuñalado en esta acampada ilegal", ha continuado el reto a la socialista.

Se trata de "prevenir que pueda haber otra agresión sexual, y nadie lo puede descartar siendo realistas y viendo quién está ahí dentro". "Yo creo que es lo más urgente y lo más importante, garantizar la seguridad y la integridad de las mujeres", ha manifestado.

BARCELONA, FRANCIA, ITALIA

Almeida ha advertido de que "esto se sabe cuándo empieza pero no cuándo acaba". "Y esperemos que no acabe como ha pasado en Francia, o como ha pasado en Italia, o como ha pasado en Barcelona. Cuando se da aliento a las situaciones ilegales y de violencia, porque a uno no le parece que sean situaciones de violencia pero las está habiendo, se sabe cómo empieza, pero lo que no se sabe es dónde acaba", ha reiterado.

No ha ocultado su "honda preocupación porque a nadie le gusta ver las imágenes de una ciudad como Barcelona, o de las ciudades de Francia y de Italia completamente arrasadas. No tomarse en serio estas circunstancias es propiciar que se puedan repetir", ha alertado.

Tampoco comparte las palabras del secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, que encuadra los disturbios en un aliento para la derecha y la extrema derecha. "Esto lo que hace es romper la paz social. Lo importante no es a quién da aliento. Lo importante no es quién puede sacar un rédito electoral, en opinión de Óscar López. Si Óscar López pensara en los ciudadanos, lo que de verdad le debería importar es que esto rompe la paz social y esto introduce una violencia inusitada en las calles de las ciudades, como lo que pasó en Barcelona", ha argumentado.

Para Almeida, "esto no es una cuestión de dar alas a nadie, esto es una cuestión de cortarle las alas a la violencia. Y ahí es donde Óscar López debería estar, no en análisis partidistas, sectarios, cortoplacistas" porque "es suficientemente grave lo que está pasando en Europa, lo que pasó en Barcelona, como para centrarse únicamente en a quién da alas. Lo que hay que hacer es cortar inmediatamente las alas de la violencia". "Y eso pasa por no permitir que en Sol vuelva a haber agresiones sexuales o apuñalamientos, como ha habido en las últimas semanas", ha apostillado.

"¿LA ACAMPADA ES AHORA MISMO POR LA VIVIENDA?"

"Aún asumiendo que la acampada tuviera como origen la protesta por la vivienda, ¿alguien es capaz de sostener de verdad que esa acampada ahora mismo es por la vivienda? Esa acampada ha mutado completamente, no es lo que fue en un origen, que para mí también se tenía que haber levantado", ha señalado, tras recordar que "hubo gente que defendió que eran pacíficos y que protestaban por la vivienda".

Ahora, sin embargo, "es refugio de personas sin hogar, de personas con un perfil delincuencial, es refugio de personas que obviamente cometen actos como ese de agresión sexual y no es refugio de aquellos que reclaman la vivienda". "Yo no recuerdo nada especial sobre la vivienda en esa acampada en las últimas semanas", ha apostillado.

"NO CAIGAMOS EN EL BUENISMO, A LOS COMERCIOS LES PERJUDICA IGUAL"

Sí son conocedores desde el Ayuntamiento de que "hay tiendas que se están levantando y de que hay un debate fuerte por lo visto dentro de los acampados que aún quedan porque hay una minoría que todavía dice que quieren aguantar", aunque desde el Consistorio desconocen "quién es esa minoría, cuál es su perfil o las reivindicaciones que justifiquen que se quede en la acampada de Sol perpetuando una situación de ilegalidad".

"Y ya no lo llamemos pacífico porque cuando hay una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual a mí me parece ofensivo decir que esto es una acampada pacífica. Se veía venir, igual que el apuñalamiento", ha insistido.

Sobre esa retirada de tiendas, el alcalde ha llamado a no creerse que "van de buenos ahora". "No caigamos en el buenismo porque a los comercios les perjudica igual que haya treinta, que veinte, que diez". "Si ustedes son tan buenos que no quieren perjudicar el comercio, váyanse pero váyanse todos, no se queden unos cuantos", ha lanzado el primer edil.

Tiene claro que a los acampados "no les importa lo más mínimo el comercio". "Por eso a mí que no me hagan un ejercicio de buenismo ahora, ni de que son unos enrollados con el comercio porque el comercio ha perdido suficiente dinero como para que esto siga siendo así y nosotros seguimos trabajando con el sector para ver las soluciones", se ha comprometido, después de apuntar que se estiman las pérdidas de estos negocios en un 30% ahora mismo y a las puertas de la campaña de Navidad.