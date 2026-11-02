Quarterback y touchdown suenan con acento madrileño ante el Atlanta Falcons-Cincinnati Bengal, con Turizo en mediotiempo

Archivo - De'Von Achane of the Miami Dolphins runs with the ball during the National Football League (NFL) 2025 Madrid Game, match played between Miami Dolphins and Washington Commanders at Bernabeu stadium on November 16, 2025, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Palabras como 'quarterback' y 'touchdown' empiezan a sonar como si fueran casi naturales de Lavapiés o Carabanchel ante el próximo partido de la NFL, el segundo en Madrid, el encuentro que el próximo 8 de noviembre enfrentará a los Atlanta Falcons con los Cincinnati Bengals en el estadio Santiago Bernabéu, con la actuación de Manuel Turizo en el mediotiempo.

El primer partido oficial de la NFL celebrado en España, un hito histórico en el mundo del deporte, se disputó en noviembre del año pasado entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, también en el mismo espacio: reunió a 78.610 espectadores y generó un impacto económico estimado de más de 70 millones de euros en Madrid. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya anunció que la NFL ha aterrizado en la ciudad para quedarse y así parece con este segundo partido.

El NFL Madrid Game 2026 será uno de los nueve partidos internacionales que la liga disputará esta próxima temporada, en la que además inaugura sedes como Paris o Melbourne. Los Atlanta Falcons jugarán como equipo local. Tienen sede en Atlanta (Georgia) y entre sus jugadores destaca Bijan Robinson, considerado la estrella ofensiva del equipo. El rival es el Cincinnati Bengals, con sede en Ohio. Entre sus jugadores destacados está el quarterback Joe Burrow.