Un Quijote a ritmo de Purcell y las danzas tradicionales de Europa marcan la agenda cultural de la Comunidad de Madrid

Archivo - El inicio de Arte vivo en la plaza y la clausura de Ópera a quemarropa, protagonistas de la agenda del fin de semana - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid presenta este fin de semana una agenda cultural marcada por la música, las artes escénicas y el cine al aire libre, con un renovado Don Quijote de la Mancha al ritmo de Purcell, danzas y músicas tradicionales de Europa y nuevas propuestas de los ciclos Clásicos en Verano, Artes Escénicas en Municipios, Red de Teatros y Cine de Verano.

Así lo ha trasladado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que el Dúo del Zéfiro llevará a distintos enclaves patrimoniales de la región 'Don Quijote según Henry Purcell', una propuesta que pone en diálogo el universo cervantino con la música del compositor inglés.

Por su parte, el Dúo Illargium interpretará 'De Europa a Buenos Aires', un programa que conecta la tradición musical europea con los ritmos argentinos.

La música volverá a ocupar un papel protagonista dentro del ciclo Clásicos en Verano, que hará parada durante estos días en municipios como San Martín de Valdeiglesias, Soto del Real, Garganta de los Montes, Pinilla del Valle, Robledo de Chavela y Berzosa del Lozoya.

Entre las propuestas destaca la presencia del guitarrista y director Enrike Solinís al frente de Euskal Barrokensemble, una de las formaciones españolas de referencia. El conjunto, reconocido por tender puentes entre la música antigua y las tradiciones populares, presentará 'Dances & Fantasies' en Robledo de Chavela y Soto del Real.

TEATRO, MÚSICA Y HUMOR EN LA RED DE TEATROS

Por su parte, la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid continuará acercando las artes escénicas a distintos municipios de la región, entre ellos Chinchón, Meco, Serranillos del Valle, Alpedrete y Hoyo de Manzanares.

La programación incluirá 'La hora del recreo', 'Días de radio', 'Jugar y cantar, todo es empezar', 'Las manos' y 'Gool', cinco propuestas que combinan teatro, música y humor y que están dirigidas a públicos de diferentes edades.

De su lado, el programa Artes Escénicas en Municipios volverá a transformar plazas y espacios públicos de la Comunidad de Madrid en escenarios abiertos de circo contemporáneo, teatro y humor gestual.

La compañía Acrobàcia Mínima abrirá la programación del fin de semana con 'Seu-te!', una propuesta circense que podrá disfrutarse en Navarredonda-San Mamés, Fresnedillas de la Oliva y Puebla de la Sierra.

El humor gestual llegará de la mano de Producciones Chisgarabís con 'Play Time', que se representará en Cervera de Buitrago y Los Molinos, mientras que A Saco Producciones llevará 'Riddi Pagliaccio' a Brea de Tajo y El Atazar.

La programación se completa con 'Ni fú ni fá', de La Buffa, en Buitrago del Lozoya; 'Nil', de Minusmal, en Valdepiélagos; y 'The Wind Garden', de Cal y Canto, una propuesta de teatro visual y participativo que hará parada en Horcajo de la Sierra. Además, el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte, en La Cabrera, acogerá el sábado 'Cianotipia', de IPSE Danzirco.

La pieza combina circo y movimiento para explorar el valor de la amistad y rendir homenaje a la botánica Anna Atkins, autora del primer libro ilustrado con procedimientos fotográficos.

Por otro lado, el ciclo Cine de Verano continuará llevando proyecciones al aire libre a numerosos municipios madrileños con una cartelera pensada para todos los públicos.

Entre los títulos programados figuran 'Los Futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata', 'El casoplón', 'Jurassic World: El renacer', 'Un funeral de locos', 'Mufasa: El rey león', 'Heidi, el rescate del lince' y 'Lilo y Stitch'.

EXPOSICIONES GRATUITAS

Como es habitual, la agenda cultural se completa con una amplia programación expositiva repartida por museos, salas y centros culturales de la Comunidad de Madrid.

Entre las principales propuestas continúa 'Mitologías modernas: Ouka Leele & Co', en la Sala Alcalá 31, una muestra que revisa el papel de la mitología en el arte madrileño de los años ochenta a través de la obra de Ouka Leele y de otros creadores como El Hortelano, Ceesepe, Carlos Franco o Sigfrido M. Begué.

En la Casa Museo Lope de Vega continúa 'Mujeres de ingenio. Plumas de Oro en el Siglo de las Letras', dedicada a recuperar el legado de las escritoras del Siglo de Oro. La muestra reúne retratos, libros y manuscritos de figuras como Ana Caro Mallén, María de Zayas, Sor Marcela de San Félix o Feliciana Enríquez de Guzmán.

Por su parte, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M), en Móstoles, propone 'Tetuan, Tetuán', del artista franco-alemán Adrian Schindler. La exposición se articula alrededor de una trilogía fílmica desarrollada entre 2018 y 2025 en España y Marruecos y reflexiona sobre el pasado colonial español en el país norteafricano.

El CA2M mantiene además abiertas 'El cielo y la tierra', de Antonio Ballester Moreno, y 'Una y otra vez', retrospectiva dedicada a la artista estadounidense Dorothy Iannone.

La Biblioteca Regional de Madrid continúa con 'Un viaje al Mar de Sombra. Caballeros de Salitre', una propuesta que explora el diálogo entre las artes plásticas y la literatura a partir de la obra de los hermanos Antón y Luis Mateo Díez.

La Sala Cristóbal Portillo del complejo cultural El Águila acoge 'Madrid en construcción, 1940-1985', que reúne fotografías de algunos de los grandes nombres de la fotografía española para documentar la transformación urbana, social y arquitectónica de Madrid durante la segunda mitad del siglo XX.

La oferta expositiva incluye también en Alcalá de Henares 'Dientes de sable', en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, y 'Con capa y espada. La moda en época de Cervantes', en el Museo Casa Natal de Cervantes.

La programación se completa con las exposiciones itinerantes de la Red Itiner 2026, que continúan recorriendo numerosos municipios de la región.