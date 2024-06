Una quincena de estrenos con marcada presencia internacional confluye en un Festival de Otoño dedicado a su fundadora

El 'Cántico espiritual' de Amancio Prada inaugurará en noviembre una 42ª edición con compañías de 15 países y una presencia especial de Quebec

25 espectáculos de danza, teatro y música con nombres como Robert Lepage o Wadji Mouawad y una maratón interpretativa de María Hervás

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una quincena de estrenos --tres absolutos y doce nacionales-- con marcada presencia internacional, confluye en una 42ª edición de un Festival de Otoño de la Comunidad de Madrid dedicado a su fundadora, Pilar de Yzaguirre, quien vuelve así a ponerse al frente del ciclo después de 36 años en una "edición única" de homenaje.

El 'Cántico espiritual de San Juan de la Cruz', de Amancio Prada, será el encargado de inaugurar en noviembre una 42ª edición con compañías de 15 países y una presencia especial de Quebec (Canadá), con nombres como Robert Lepage o Wadji Mouawad, dentro de una programación con 25 espectáculos de danza, teatro, música y performance.

Rafael Spregelburd, Tao Ye, Jo Stromgren, Tim Etchells, Sarah Vanhee, Thaddeus Phillips, Mario Banushi, Nat Randall, Anna Breckon o la GöteborgsOperans Danskompani dirigida por Katrín Hall, son otros de los nombres internacionales destacados en esta cita cuya programación se ha dado a conocer este martes en la Sala Verde de los Teatros del Canal, uno de los siete espacios de la capital que acogerán las representaciones --junto con otros ocho municipios (Alcorcón, Hoyo de Manzanares, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón, San Lorenzo de El Escorial, Soto del Real y Torrejón de Ardoz)-- entre el 6 y el 30 de noviembre.

Así, junto a España habrá presencia de compañías de Canadá, Francia, Australia, Noruega, Grecia, Colombia, Argentina, Bélgica, Reino Unido, Suecia, Japón, China, Portugal y Estados Unidos.

Dentro de esa 'Ventana Quebec', el propio Lepage presentará el espectáculo de siete horas de duración 'Las siete corrientes del río Ota' en Teatros del Canal, mientras Mouawad acude con la tragicomedia 'Noche de bodas en casa de los Cromagnon' y Émilie Monnet y Waira Nina con su encendida defensa de las voces olvidadas de 'La Amazonia' y 'L'Orchestre d'Hommes-Orchestres'.

Por otro lado, la actriz María Hervás se enfrentará a 24 horas de interpretación continuada en la versión española de 'The Second Woman' ('La segunda mujer'), espectáculo de la australiana Nat Randall y la neozelandesa Anna Breckon.

También destaca la amplia representación de las artes del movimiento con la presencia de nombres propios de la coreografía internacional, como Jo Stromgren Kompani, TAO Dance Theather o la GöteborgsOperans Danskompani, además del estreno absoluto de 'Cuando quieras', de Carmen Werner.

ESPECTÁCULOS PARA TODA LA FAMILIA

Los dos espectáculos pensados para toda la familia tienen en la música su principal ingrediente: el duelo humorístico y musical 'Duel opus mômes' entre la pianista Nathalie Miravette y el violonchelista Laurent Cirade, que podrá verse en el Espacio Abierto Quinta de Los Molinos, y la alocada 'Performs Tom Waits' de los canadienses L'Orchestre d'Hommes-Orchestres, que acogerá el Teatro de La Abadía.

Además, el artista inclasificable Juan Domínguez abrirá al público el proceso de creación de su nueva pieza en La Casa Encendida y la colaboración con el Festival Surge Madrid auspicia los otros dos estrenos absolutos, en este caso de creadoras emergentes: 'La Tercera', de Teresa Garzón Barla y 'DOMA', de Andrea El Ameri.

Durante la presentación, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha subrayado que el Festival de Otoño se ha convertido "por derecho propio" en "uno de los monumentos de la cultura en Madrid", además de "seña de identidad" y uno de los ciclos "con mayor proyección internacional".

Tras recordar la ocupación media superior al 90% en pasadas citas, se ha referido a la elección de Pilar de Yzaguirre para dirigir esta edición homenaje, demostrando que "el talento ni tiene edad ni tiene obstáculos".

Por su parte, la propia Yzaguirre (Barcelona, 1935) se ha reconocido "muy contenta" de poder "ser útil" a sus casi 90 años, en los que sigue siendo una "enamorada" de su trabajo, y regresar al Festival de Otoño "36 años después" de su paso por esta cita de la que fue su primera directora en 1984.

Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid volverá a ser el escenario principal en sus tres salas, al que se sumarán en la capital Teatro de La Abadía, Centro de Cultura Contemporánea Condeduque, Espacio Abierto Quinta de los Molinos, La Casa Encendida, la Sala Mirador y Teatro Pradillo.

Desde Estados Unidos aterriza en España el premiado director de teatro, diseñador y narrador Thaddeus Phillips, que propone un fascinante viaje por el mundo con sus dificultades fronterizas en '17 Border Crossings', mientras de Argentina regresa a Madrid Rafael Spregelburd con su particular visión del infierno en 'Inferno' con la compañía El Patrón Vázquez.

TAMBORES DEL LEJANO ORIENTE

También abarca este festival --que en esta edición cuenta con un presupuesto de 1.050.000 euros-- creaciones del Lejano Oriente, con el coreógrafo chino Tao Ve. Su presencia en Madrid viene auspiciada por la colaboración de la Embajada, el Centro Cultural de China, China Three Gorges Europe y la Fundación Cátedra China. Los 40 tambores taiko de Japón del grupo Yamato sonarán con eco en Alcorcón, Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes y Móstoles gracias a la Red de Teatros de la Comunidad de Madrid.

La última creación europea tiene también una destacada representación este año con siete propuestas como el coreografo noruego Jo Stromgren que en esta ocasión llega con 'The Ministry of Unresolved Feelings' ('El Ministerio de los sentimientos no resueltos'), donde la danza viene cargada de una gran dosis de humor y reflexión, o la delicadeza del albanés afincado en Grecia Mario Banushi, que descubre con 'Goodbye Lindita' los ritos funerarios helenos y albanos.

Los 38 bailarines de la GöteborgsOperans Danskompani de Suecia bajo la dirección artística Katrin Hall, uno de los ballets más prestigiosos y experimentales de la danza internacional, exhiben su ductilidad con 'Solo Echo by Crystal Pite' y 'We Loved Each Other So Much by Yoann Bourgeois'.

También humor y música se alían en una complicidad ingeniosa y perfecta en 'Duel opus 3' y 'Duel opus mômes' (para público infantil) que traen desde Francia Nathalie Miravette (pianista) y Laurent Cirade (violonchelo).

Igualmente con su carga de humor llega desde Reino Unido el viaje en el tiempo de Forced Entertainment con 'To Move in Time', dirigido por el artista y escritor Tim Etchells, o las historias de los antepasados femeninos de la artista belga Sarah Vanhee contadas en 'Mémé' a través de objetos, vídeos y títeres a los que ella pone palabras. De objetos se vale, asimismo, la compañía Teatro de Ferro de Portugal en 'Dura Dita Dura'.

La danza será el eje central de la presencia española en este Festival de Otoño. La veterana Carmen Werner con Provisional Danza ha elegido el Festival de Otoño para estrenar su última creación, 'Cuando quieras', mientras Jon Maya y Andrés Marín presentan 'Yarin', un diálogo excitante y afortunado de flamenco y danza vasca.

Por último, en los municipios de la Rea de Teatros de la Comunidad de Madrid se podrá disfrutar de las 'Melodías del café Berlín' que interpretará Nacho Mastretta con su homónima orquesta en Hoyo de Manzanares, Soto del Real y Parla. Y la madrileña Cris Blanco presentará en Alcorcón su aclamado 'Pequeño cúmulo de abismos', producido por el Centro Dramático Nacional.