Reabre el hotel de las Tablas para personas sin hogar con síntomas leves de Covid

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha reabierto un hotel en el madrileño barrio de Las Tablas, con sanitarios y personas de servicios sociales, para acoger familias y personas sin hogar con síntomas leves de Covid-19 derivados por servicios sociales municipales, han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familias y Natalidad.

Los primeros usuarios, que llegaron ayer, son una quincena de personas sin hogar procedentes del albergue municipal de San Isidro, donde el Ayuntamiento de Madrid confirmó hace unos días un brote de coronavirus.

Y es que este hotel está destinado a individuos o familias en dificultad social que no tiene la posibilidad de pasar su cuarentena eficazmente, porque vienen de un centro residencial de personas sin hogar o porque viven en un hogar que no reúne las condiciones necesarias. Son personas positivas o con sintomatología muy leve, con asintomáticos, que no necesitan atención hospitalaria pero si necesitan un recurso que de un cierto soporte sanitario y, sobre todo, social.

Se trata del hotel Holiday Inn Madrid-Las Tablas, con capacidad para 120 personas de manera simultánea, donde se realizará un seguimiento permanente de su estado de salud y social, pero no es un hotel medicalizado en si. Es el mismo hotel que en abril puso en marcha con el mismo fin el Ayuntamiento matritense, en colaboración con el Gobierno regional y Cruz Roja, y que fue cerrado cuando la situación mejoró.

No obstante, ahora será gestionado íntegramente por el departamento que dirige Alberto Reyero con personal sanitario de Cruz Roja, y reabrirá aproximadamente dentro de dos semanas.

Las habitaciones puestas a disposición para este proyecto y en las que hay individuales y otras tipo suite para familias, están equipadas con tablets que permitan hacer videoconferencia con los profesionales, pero también facilitan el ocio de los alojados.

Además, este recurso social cuente con plazas para personas con discapacidad, para que toda persona que lo necesite pueda pasar su cuarentena en unas condiciones dignas, con el cuidado y el apoyo sanitario y social que requiere.

"Hemos querido dar respuesta a una urgencia social que se nos planteaba desde los Servicios Sociales. Con el objetivo de no dejar a nadie atrás, hemos puesto en marcha este recurso que pretende ser un soporte al sistema de emergencia social que coordinamos con las administraciones municipales. Por desgracia, esta crisis se está cebando con la población más vulnerable y desde la Consejería trabajamos a diario para paliar las consecuencias que está teniendo sobre las personas", han señalado desde el departamento que dirige Alberto Reyero, que junto al vicepresidente regional, Ignacio Aguado, visitarán mañana sábado el hotel.