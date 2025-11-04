Reabre al tráfico el próximo jueves la M-300 a su paso por el Puente de Zulema en Alcalá de Henares

Obras en el Puente de Zulema, en Alcalá de Henares - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La carretera M-300 reabrirá al tráfico el próximo jueves día 6 a su paso por el Puente de Zulema en Alcalá de Henares tras haber finalizado cuatro días antes de lo previsto las obras de mejora en esta vía.

Aunque los trabajos de asfaltado y señalización han concluido, hasta la finalización completa de los trabajos, a finales de este mes, la reapertura se hará con velocidad limitada, han señalado fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

En un primer momento estaba previsto que los trabajos concluyeran el 10 de noviembre, pero en las últimas semanas se han ampliado los turnos de trabajo, incluyendo fines de semana, para finalizar las obras lo antes posible y minimizar las molestias de los conductores.

De esta forma, la M-300 recuperará la circulación en este punto cuatro días antes de lo previsto. Las obras de reparación y ensanche del puente sobre el río Henares ubicado a la altura del kilómetro 25,400 de la citada vía arrancaron el pasado mes de junio.

Tras la finalización de estos trabajos, la nueva pasarela peatonal y el carril bici quedarán operativos a finales de noviembre, cuando termine de instalarse la barandilla peatonal y el pavimento de la acera, parte de la nueva plataforma de hormigón que se ha colocado y que ha ampliado la anchura útil de la pasarela peatonal 2,7 metros para aumentar la seguridad de peatones y ciclistas.

Durante los trabajos se ha rehabilitado y ampliado la estructura del puente, dotándola de los elementos de seguridad más actuales, respetando al mismo tiempo su estética, y protegiéndolo de futuras humedades.