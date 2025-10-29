Rechazada la comisión sobre oposiciones a Policía de Getafe pedida por PP al defender el Gobierno el "proceso ejemplar"

GETAFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Getafe ha rechazado --con el voto en contra de PSOE, Podemos y Más Madrid-Compromiso con Getafe-- crear una comisión de investigación sobre las oposiciones a subinspector de la Policía Local pedida por el PP.

Mientras, el Gobierno local ha defendido que el "proceso es ejemplar" y que carece de "desavenencias" por parte del representante de la Comunidad de Madrid que participa en el procedimiento.

El portavoz del PP, Antonio José Mesa, ha llevado a la sesión plenaria la creación de esta comisión para aclarar por qué se ha recusado hasta el cuatro ocasiones el tribunal de estas oposiciones. Además, según el 'popular', de esta presunta "red de enchufismo" se habrían beneficiado familiares de mandos policiales de Getafe y otros municipios.

Mesa ha denunciado también en el Pleno los "arbitrarios repartos de horas extra a la cúpula de la Policía Local", algo que ha calificado de "chorreo de dinero público a un puñado de mandos", al alcanzar la "cantidad de 1,5 millones de euros".

Desde Vox, el portavoz, José Manuel Fernández, ha apoyado la propuesta de crear una comisión de investigación al considerar que "Getafe necesita luz y saber qué ha pasado". "Esta comisión es una obligación moral, no un gesto político", ha escenificado.

UN PROCESO "EJEMPLAR"

Mientras, el concejal de Seguridad Ciudadana, Jorge Rodríguez, ha defendido en el turno del gobierno local que el proceso de oposiciones es "ejemplar". En este punto, ha reiterado que si el portavoz del PP tiene "alguna prueba sobre las irregularidades", él mismo le "llevará a los jugados a denunciar".

"El PP pretende dejar la sospecha sobre los tribunales. Pero los procesos del ayuntamiento cuentan con luz y taquígrafos", ha señalado. Además, ha recordado que en todos los procesos "siempre ha estado invitado un miembro de la Comunidad de Madrid que no ha dejado constancia de ninguna desavenencia".

En todo caso, Rodríguez ha preguntado a Mesa si había "alguna novedad" en la moción 'popular' de este mares, ya que 27 días antes se había celebrado un Pleno extraordinario sobre el mismo tema. "No es que no tengamos nada que ocultar, es que usted no tiene nada que demostrar", ha zanjado el edil socialista.