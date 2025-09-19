Rectores madrileños, "preocupados" por la financiación de universidades, esperan conseguir "un modelo estable"

Archivo - El rector de la UAH, José Vicente Sanz, interviene durante la entrega la IX edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España al colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (FUNDEJ), en la Capilla de San Ildefonso de la Unive - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

ALCALÁ DE HENARES, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y el rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), José Vicente Saz, ha asegurado que continúan con "preocupación" por la financiación de los centros universitarios hasta que no se cierren las negociaciones y ha señalado que espera conseguir "un modelo estable" para hacer proyectos y programar actividades.

Lo ha manifestado este viernes ante los medios de comunicación desde la plaza de los Santos Niños, donde ha remarcado que todas las universidades "tienen una tensión presupuestaria clara", donde algunos tienen caja para "soportarlo", mientras que otros no.

"Nuestra universidad (la UAH) durante los últimos años y espero que durante los próximos, sigue manteniendo una economía muy estable. Otra cuestión muy diferente es lo que estamos negociando con la Comunidad de Madrid, que es la situación financiera. El año pasado, por ejemplo, no recibimos tantos fondos como gastos tenía la universidad", ha apuntado.