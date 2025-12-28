Relojero a cargo de la Puerta del Sol: "Estamos acostumbrados, pero siempre tienes esa responsabilidad"

Archivo - El Reloj de la Puerta del Sol - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El relojero Jesús López Terradas, uno de los encargados del mantenimiento del reloj de la Puerta del Sol, ha afirmado que están "acostumbrados, pero siempre tienes esa responsabilidad" de cara a las campanadas de fin de año.

"El reloj está a punto todo el año porque todas las semanas hay que venir obligatoriamente porque si no se pararía el reloj", ha explicado López Terradas, quien ha señalado que junto a sus compañeros Pedro y Santi Ortiz Riz, se encargan de subir las pesas, limpiar, engrasar y corregir cualquier defecto del emblemático reloj.

"Procuramos por todos los medios que no haya ningún fallo, porque eres consciente, somos conscientes de la responsabilidad que hay tantos millones de personas que están pendientes de las campanadas", ha insistido el relojero.

López Terradas ha recordado que este año el reloj ha sido restaurado. "Se desarmó, se limpió, se quitó de los pequeños desgastes que tenía, se volvió a montar a engrasar y a comprobar que todo estaba bien", ha indicado.