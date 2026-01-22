Renfe defiende un plan alternativo de "extrema complejidad" por obras en el Cercanías de Parla ante quejas de usuarios

Archivo - Estación de Parla de Cercanías - ADIF - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha defendido el plan alternativo de transporte activado con motivo de las obras de mejora en la estación de Cercanías de Parla que arrancaron el pasado sábado, que implica una menor frecuencia de paso de trenes en la C-4, frente a las quejas de los usuarios, según han apuntado a Europa Press fuentes de la compañía.

Los trabajos que está ejecutando Adif en la infraestructura arrancaron el pasado día 17 y se prolongarán durante unas seis semanas. Estas obras están afectando a la frecuencia de paso de los trenes de la C-4 entre la estación de Parla y la de Getafe Sector 3.

En concreto, las obras que se están acometiendo en el entorno de la estación consisten en la sustitución del carril existente por uno nuevo en ambas vías, que se realiza en dos fases de tres semanas cada una, lo que obliga a realizar la circulación por una sola vía, lo que implica una disminución de la frecuencia de paso de trenes.

De esta forma, la frecuencia de trenes en hora punta con origen en la estación de Parla será, en las semanas más restrictivas --la primera y la cuarta de las obras--, de un tren cada 15 minutos mientras que el resto de las semanas será de 10 minutos.

Con el objetivo de garantizar la movilidad, Renfe ha puesto en marcha un "exigente y complejo" plan alternativo de transportes que, según apuntan desde la compañía, "está absorbiendo con eficacia la alta demanda de Parla".

En este sentido, las fuentes consultadas han apuntado que se está consiguiendo transportar a los viajeros a su destino con una ocupación máxima entre las 6.30 y las 7.30 horas del 70% y con andenes completamente despejados a la salida de cada tren.

En la misma línea, desde Renfe han subrayado las condiciones específicas de la estación de Parla que hacen "especialmente complejo" este plan alternativo. Así, alegan que cuenta con un único andén central con una sola salida, lo que obliga a extremar las medidas de seguridad para evitar acumulaciones, además de una demanda "muy elevada" en hora punta, con 4.000 viajeros por hora entre las 6.00 y las 8.00 horas.

También han destacado que existen limitaciones físicas en el entorno inmediato, con una ubicación entre las vías del tranvía y la calzada de vehículos que obliga a gestionar los flujos de viajeros dentro de la estación.

En este sentido, Renfe ha desplegado un dispositivo especial en la estación de Parla que consiste en un equipo de 20 personas en hora punta y 15 en hora valle compuesto por vigilantes de seguridad y personal de apoyo e información al viajero. Además, la estación está constantemente monitorizada desde los Centros de Control de Operación y Seguridad de Renfe.

Desde Renfe han recordado igualmente que el servicio de Cercanías es capaz de mover hasta 1.200 viajeros por tren en composiciones dobles de unidades CIVIA como las que operan en la línea C-4, considerando una densidad de 4 viajeros por metro cuadrado (normal en cálculos de densidad de demanda) para resaltar la complejidad "técnica y operativa" de este plan alternativo.

Desde que el pasado sábado comenzara esta afectación, usuarios habituales de la línea han trasladado en redes sociales quejas por el funcionamiento de este plan alternativo y por aglomeraciones en las estaciones. Desde Renfe, en cualquier caso, han agradecido "la comprensión y el comportamiento ejemplar de los usuarios".