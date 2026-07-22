La renta de oficinas en el núcleo financiero puede ser un 250% superior a las del exterior de M-30, analiza Knight Frank - KNIGHT FRANK

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La renta de las oficinas en el núcleo financiero (CBD) de Madrid puede llegar a ser hasta un 250% superior a la de las ubicadas en el exterior de la M-30, en Las Tablas, Manoteras o Campo de las Naciones, según recoge un análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank.

Actualmente el precio más alto, la renta prime, del núcleo financiero madrileño alcanza los 44 euros el metro cuadrado al mes, lo que lo consolida como la zona de oficinas más tensionada de la capital. Al tiempo, las rentas prime en puntos alternativos descentralizados y exteriores a la M-30, como Las Tablas, Manoteras o Campo de las Naciones, se sitúan en niveles significativamente inferiores, entre los 15 y los 19 euros el metro cuadrado al mes.

Esto se traduce en que la diferencia entre una y otra zona sea de "entre un 230% y un 250%", aunque lo más destacable por parte de Knight Frank es que hace diez años "esta diferencia se situaba aproximadamente entre el 140% y el 150%. Esto evidencia un incremento muy significativo de la brecha de precios entre las dos áreas del mercado de oficinas de Madrid".

UNA OPORTUNIDAD

La consultora destaca que, a tenor de estos datos, "ahora más que nunca podría ser una oportunidad para aquellas empresas que quieran ajustar sus costes y mantenerse en ubicaciones estratégicas alternativas".

Esta evolución es el resultado de una tendencia que ya se observaba antes de la pandemia y que se ha intensificado desde entonces. "Las empresas han reforzado su preferencia por ubicaciones céntricas y bien conectadas, buscando atraer y retener talento mediante oficinas de alta calidad situadas en entornos urbanos consolidados", han indicado.

Como consecuencia, la disponibilidad de espacios de calidad alta (grado A) dentro de la M-30, y particularmente en ese núcleo financiero, se ha "reducido de forma drástica", situándose a cierre del segundo trimestre de 2026 por debajo del 1%.

"NO ES DESCARTABLE UNA DISPONIBILIDAD CASI 'CERO'"

Incluso los expertos inmobiliarios no descartan "una disponibilidad estructural casi 'cero' a principios del 2027". Adicionalmente, la presión sobre las rentas se ha visto amplificada por un contexto de crecimiento en los años recientes del empleo vinculado a actividades de oficina, unido a la limitada incorporación de nueva oferta que no puede satisfacer la demanda en las ubicaciones más demandadas.

"La escasez de proyectos de nueva construcción en el núcleo financiero en un contexto de reducción del stock debido a la reconversión de espacios de oficinas en residencial u hotelero, más la dificultad de desarrollar grandes superficies en el centro de la ciudad van a continuar restringiendo la disponibilidad de espacio de calidad", auguran.

Se espera que esta combinación de fuerte demanda, disponibilidad muy limitada y baja producción de nueva oferta seguirá favoreciendo el crecimiento de rentas en los mercados más céntricos de Madrid durante los próximos trimestres. También precisan que el alcance de cifras históricas de renta récord en este mercado solo se verá limitado por la falta de disponibilidad en los edificios más icónicos de la capital.

Al mismo tiempo, la diferencia frente a los mercados descentralizados podría mantenerse elevada, reforzando el interés de las compañías por los mejores edificios de la periferia cercana a la M-30.