Un repartidor de pizzas que iba en moto, herido de gravedad al sufrir un accidente en la calle Caramuel

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un repartidor de pizzas de 26 años ha resultado herido de gravedad al sufrir un accidente con su moto en la calle Caramuel, a la altura del número 98, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que atendieron al joven que sufrió traumatismo toracoabdominal grave, trauma pélvico y la semiamputación del pie derecho.

Posteriormente, fue intubado y trasladado en estado muy grave al hospital Clínico de Madrid.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy y ha realizado el atestado, al que ha incorporado el testimonio de varios testigos que han presenciado el accidente.