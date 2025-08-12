Un repartidor de pizzas que iba en moto, herido de gravedad al sufrir un accidente en la calle Caramuel

Un repartidor de pizzas que iba en moto, herido de gravedad al sufrir un accidente en la calle Caramuel
Un repartidor de pizzas que iba en moto, herido de gravedad al sufrir un accidente en la calle Caramuel - EMERGENCIAS MADRID
Europa Press Madrid
Publicado: martes, 12 agosto 2025 23:36
@epmadrid

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un repartidor de pizzas de 26 años ha resultado herido de gravedad al sufrir un accidente con su moto en la calle Caramuel, a la altura del número 98, según han informado fuentes de Emergencias Madrid.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil, que atendieron al joven que sufrió traumatismo toracoabdominal grave, trauma pélvico y la semiamputación del pie derecho.

Posteriormente, fue intubado y trasladado en estado muy grave al hospital Clínico de Madrid.

La Policía Municipal de Madrid ha escoltado el convoy y ha realizado el atestado, al que ha incorporado el testimonio de varios testigos que han presenciado el accidente.

Contador

Lo más leído