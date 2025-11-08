Reposteros madrileños celebrarán la patrona, la Almudena, con el reparto de mil raciones de la Corona en la Plaza Mayor

Archivo - Imagen de la degustación de la Corona de la Almudena en Plaza Mayor en 2022 - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los reposteros celebrarán su patrona y la de los madrileños, la Virgen de la Almudena, con el reparto de mil raciones de la Corona en la Plaza Mayor este domingo, 9 de noviembre.

Será a las 12.30 horas, después de la misa en honor de la virgen, cuando se repartirán gratuitamente las mil raciones de este postre tan castizo, hasta agotar existencias, en una iniciativa a cargo de la Asociación de Cocineros y Reposteros de la Comunidad de Madrid (ACYRE Madrid), avalada por cerca de un siglo de historia y más de 500 cocineros y reposteros afiliados.

La fecha elegida para lanzar esta iniciativa no podía ser otra que la de la Almudena, patrona de madrileños y madrileñas pero también del gremio de pasteleros de la Villa.

La Corona de la Almudena, el postre más castizo que se pueda encontrar, no ha cumplido ni el medio centenar de años: el gremio decidió allá por 1978 lanzar un concurso para confeccionar un dulce en honor a su patrona y la de Madrid.

El resultado fue este bollo a base de harina, azúcar, mantequilla, huevos, almendras y levadura en forma de rosca, como la corona de la Virgen de la Almudena, relleno de crema, nata o trufa y que por el día de la patrona se vende por miles en las pastelerías madrileñas. Estéticamente se parece a los roscones de reyes pero la corona es más pequeña, más esponjosa y menos dulce.

MÁS DE 400.000

Los madrileños consumirán más de 400.000 piezas del postre de su patrona, ha informado el sector. El Gremio de Pasteleros han organizado un concurso para elegir las mejores coronas entre las distintas pastelerías artesanas de la Comunidad de Madrid participantes. El certamen tiene como objetivo reconocer la excelencia y creatividad de los maestros pasteleros madrileños en la elaboración de este dulce tan representativo de la capital.

Tradicionalmente se adornan y muchas pastelerías la rematan con una figurita de la Virgen, símbolo de la devoción a Nuestra Señora de La Almudena. Para quienes deseen conocer el proceso de elaboración paso a paso, Asempas ofrece una masterclass impartida por los maestros pasteleros Jacobo y Pablo Moreno, de Pastelería Mallorca, disponible en todas las redes sociales de la Asociación y en su canal de YouTube https://youtu.be/5fIjwXFyaQE.