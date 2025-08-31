Rescatado un corredor de montaña que participaba en el Trail de Siete Picos

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un corredor de montaña ha sido rescatado este domingo cuando participaba en la Ruta Trail Siete Picos, según ha informado 112 Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar durante la tarde de hoy, concretamente en la Senda Herreros, ubicada en Cercedilla. El afectado --que ha sido atendido en el lugar por el enfermero del Summa 112-- presentaba un traumatismo craneoencefálico leve.

Tal y como ha trasladado 112 Comunidad de Madrid, el hombre ha sido evacuado en grúa al helicóptero.