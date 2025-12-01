El Retiro estrena un letrero vegetal decorativo de 8 metros de largo para sacarse los mejores selfies esta Navidad

El Retiro estrena un conjunto decorativo vegetal para realizar las mejores fotografías navideñas. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Retiro estrena un letrero vegetal decorativo de 8 metros de largo y 2 de ancho para sacarse los mejores selfies esta Navidad, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Esta instalación efímera, donde puede leerse 'El Retiro', se puede encontrar hasta el 8 de enero en el paseo de México y contará con iluminación diurna y nocturna. Le dan vida dos bloques de madera anclados al suelo junto a un neón amarillo con el hashtag #NavidadEnElRetiro buscando "fomentar la difusión de las fotografías que madrileños y turistas realicen" en este enclave.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y la concejala de Retiro, Andrea Levy, lo han encendido este lunes.

La parte frontal combina verdes de abeto, tuyas y eucaliptos. La parte trasera y algunos elementos laterales incluyen manto vegetal sintético para garantizar la durabilidad de la instalación.

Cada una de las letras que conforman el nombre del parque incorpora iluminación en un diseño pensado para funcionar tanto de día, gracias al volumen y la textura vegetal, como de noche, cuando las luces resaltan el contorno de las letras.

El conjunto incluye otros elementos decorativos adicionales como estrellas 3D y abetos navideños en cada extremo del letrero. "Está llamado a convertirse en un punto de interés fotografiable para madrileños y turistas durante las próximas semanas", ha asegurado el Consistorio.