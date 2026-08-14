El Retiro y otros cinco parques históricos cerrarán desde las 18 horas por condiciones meteorológicas adversas

Archivo - Una pantalla informativa anuncia que el parque de El Retiro se cierra por viento y calor, en el parque del Retiro, a 30 de mayo de 2025, en Madrid (España). El Retiro y otros ocho parques históricos de Madrid han sido cerrados desde las 18.00 ho - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Retiro y otros cinco parques históricos cerrarán desde las 18 horas de este viernes por condiciones meteorológicas adversas, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado a partir de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El cierre afecta al parque del Capricho, la Rosaleda del Parque del Oeste, la Quinta de Fuente del Berro, la Quinta de los Molinos y la Quinta Torre Arias.

Según el último boletín de la Aemet para la ciudad de Madrid, se esperan rachas de viento de hasta 71 km/h a partir de las 18 horas. La reapertura de todas las instalaciones se realizará una vez que se hayan evaluado y actuado sobre los posibles daños en los árboles, previsiblemente en el día de mañana.

El Ayuntamiento de Madrid informará a través de sus canales habituales, incluidos los 22 paneles informativos situados en los accesos de El Retiro.