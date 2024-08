El reto que afronta Daniel: 162 km corriendo entre Madrid y Peñafiel para financiar becas a jóvenes de Burundi

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Daniel Hernando, un estudiante de 24 años recién egresado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), afrontará mañana día 7 un reto solidario para recaudar fondos con los que financiar becas para jóvenes de Burundi, el país más pobre del mundo.

'Danielito', como le conocen sus amigos, afrontará el reto de correr de manera ininterrumpida durante más de 30 horas los 162 kilómetros que separan Madrid de Peñafiel (Valladolid), su pueblo natal. Este apasionado del deporte, y especialmente del atletismo, que se define como un "culo inquieto" que siempre está "en movimiento", afrontará este miércoles este desafío con el impulso además que le dará hacerlo por una buena causa.

El objetivo, conseguir recaudar un mínimo de 1.620 euros para financiar 10 becas para estudiantes de la Universidad de Ngozi, en Burundi (África). Con la colaboración de ASU (Asociación Solidaria Universitaria), este importe cubriría el 50% de los gastos de matriculación de los 10 mejores estudiantes de este centro universitario (los dos mejores estudiantes de cada una de las cinco facultades de dicha universidad: Ciencias de la Salud, Ingeniería Agrónoma, Económicas, Derecho, Informática).

La otra mitad, otros 162 euros por cabeza, se los financiará cada uno de los estudiantes. Así se comprometen, ha explicado Daniel Hernando, "con que realmente su objetivo es estudiar, es conseguir un título universitario y formarse para sumar a la sociedad e intentar mejorar el futuro de Burundi".

MÁS DE 30 HORAS CORRIENDO SIN PARAR

Dentro de esta personalidad inquieta, ha explicado que un día entrenando se le ocurrió la idea de hacer corriendo los 162 kilómetros de distancia que separan Madrid de su pueblo natal, Peñafiel.

"Cada año me pongo un reto así un poco más loco, por llamarlo así, o diferente, como me gusta verlo a mí, para llevarme esa experiencia en la vida, porque yo creo que de esta manera llego a conocer mis límites o mis limitaciones, y es una manera de conocerme también a mí mismo", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

Un amigo le propuso la idea de convertir ese reto personal en algo que además ayudara a otras personas y fue así como se puso en contacto con esta ONG para colaborar en la recaudación de fondos para ayudar a jóvenes "a convertirse en la generación que lidere el futuro del país más pobre del mundo, Burundi. "Porque corriendo también podemos cambiar el mundo, y porque 'cada paso cuenta'", ha subrayado.

Atleta de alto rendimiento, admite que, a pesar de entrenar "seis o siete días" a la semana desde hace unos seis años, es la primera vez que se enfrentará a una distancia tan larga corriendo de forma ininterrumpida durante más de 30 horas, sin dormir y realizando únicamente las paradas imprescindibles. Pero, para él, la vida consiste en ponerse retos continuamente.

"Yo creo que la vida se basa en eso; se basa en hacer locuras, hacer experiencias, vivir al máximo, porque al final, como dicen, la vida son dos días, parpadeas uno y ya tienes mil responsabilidades y no tienes tiempo para nada", ha indicado a Europa Press.

Para lograr conseguir el objetivo que se ha marcado, Daniel, que lleva seis años entrenando a un "nivel alto", empezó en julio a preparase para correr una distancia "que nunca antes había tocado", fundamentalmente con preparación sobre alimentación "porque al final es una actividad deportiva muy prolongada en el tiempo en la que el cuerpo debe estar regenerando y alimentándose en todo momento para recuperar el combustible que necesita".

Además, lo hará en pleno mes de agosto, con temperaturas que pondrán su 'plus de dificultad' al reto. "Saliendo a última hora de la tarde, todo es posible con cuidado, siempre con hidratación, siempre teniendo el móvil encima por si me puede ocurrir algo o me encuentro mal y tengo que llamar a algún amigo o alguien para que me eche un cable", ha aclarado.

El joven ha invitado a todo aquel que quiera a unirse a él y realizar una parte del recorrido en su compañía. Además, ha asegurado, se intentará hacer un directo el día del reto "más o menos constante" para "realmente plasmar y verificar" que no hay trampa ni cartón en su desafío.

"Al final, como todo, si quieres conseguir algo, tienes que prepararlo, tienes que tener un compromiso, tienes que ser disciplinado, tienes que ser constante, sobre todo, no hay más. No hay un truco mágico aquí y eso es lo que también quiero demostrar con el reto, que si quieres conseguir algo excepcional, algo fuera de lo común, tienes que tener una mentalidad y básicamente aplicar unos hábitos de disciplina, de compromiso", ha resaltado.

En su pueblo natal de Peñafiel, a unos 56 kilómetros de Valladolid, le esperarán sus familiares y vecinos con un acto de recibimiento y para que sea "un día en el que todo el mundo se pueda juntar y se pueda ver que es un pueblo que aboga por ayudar en cualquier tipo de reto benéfico".

El apoyo económico a Daniel y al reto que ha puesto en marcha puede materializarse de diferentes formas. Donar dinero es la primera de todas ellas y para ello ha puesto en marcha su propia plataforma (https://www.ihelp.org.es/dona?nid=74157&rn=62967) en la que los interesados pueden monitorizar en tiempo real la cuantía recaudada y el número de donantes que han hecho su aportación.

También se puede apoyar esta iniciativa compartiendo sus publicaciones en las redes sociales para dar visibilidad al proyecto o incluso, uniéndose a Daniel en su carrera, algo que los interesados pueden hacer escribiendo a equipo@asuong.org.

De momento, ha indicado, la recaudación está funcionando bien, aunque espera que la mayor parte de los donativos y apoyos lleguen en día del reto y los siguientes. "Creo que lo que voy a conseguir", subraya convencido Daniel.