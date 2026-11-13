Retrasos en C-5 de Cercanías por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en el entorno de Orcasitas

Archivo - Tren de la red de Cercanías Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de la línea C-5 (Móstoles-El Soto-Humanes) registran la mañana de este viernes retrasos en las frecuencias habituales de paso por una incidencia que afecta a los sistemas de señalización en el entorno de Orcasitas.

Fuentes de Adif han explicado a Europa Press que la incidencia afecta desde las 10.20 horas a los trenes que circulan entre Atocha y Fuenlabrada/Humanes.

Las demoras medias son de entre 15 y 20 minutos y personal de Adif está trabajando para solucionar la incidencia en el menor tiempo posible.