Reyero cree que hay quienes no son conscientes de lo "mal" que se ha pasado en la Consejería de Políticas Sociales

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha sostenido que hay quienes no son conscientes de lo "mal" que se ha pasado en su Área durante la crisis del coronavirus.

"Hay veces que me da la sensación de que determinadas personas no entienden la situación por la que ha pasado no solo la sociedad madrileña sino la situación por la que ha pasado esta Consejería. Lo hemos pasado muy mal dentro de la Consejería, muy mal en la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) y en las residencias", ha manifestado en su intervención en el Pleno de Asamblea de Madrid.

Según el consejero, están pagando "una factura", porque, por ejemplo, en los días "más álgidos" de la pandemia han tenido que irse a casa a las 9 de la noche sabiendo que habían muerto alrededor de 300 o 400 mayores en las residencias.

Por otra parte, Reyero se ha referido a la dimisión del gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), Óscar Álvarez, que alegó "motivos de salud". El consejero ha destacado la "excelente labor" al frente de la Agencia y ha subrayado que ha tenido "una actitud estupenda, una capacidad de trabajo increíble y una dedicación tremenda".

"Espero contar con el en el medio plazo, una vez se recupere, en cualquier sitio de mi Consejería. Es una persona necesaria", ha subrayado.