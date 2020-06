Reyero: "No me he quitado del medio. La responsabilidad de las residencias está en esta Comunidad y en esta Consejería"

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha indicado este jueves que él no se ha quitado del medio durante la gestión de las residencias en la crisis del coronavirus y ha asegurado que la responsabilidad está en "esta Comunidad y en esta Consejería".

Así lo ha lanzado el consejero durante la Sesión de Control del Pleno de este jueves a la pregunta del diputado de Vox Ignacio Arias sobre si los protocolos de derivación de ancianos a hospitales eran "ilegales" por qué no los llevó a la Fiscalía.

Por ese mismo motivo, el parlamentario de la formación 'verde' considera que el consejero de Políticas Sociales debe dimitir, "como hizo la directora de Salud Pública cuando no estuvo de acuerdo en el paso de fase en la desescalada de Madrid". "Usted nunca ha dejado de ser responsable de las residencias de nuestros mayores", concluyó Ignacio Arias

En su turno de palabra, el titular de Políticas Sociales ha explicado que desde el 26 de marzo ha mantenido su Consejería con la de Sanidad 74 reuniones donde expusieron la problemática de las residencias y donde reclamaron soluciones para las mismas. Ha asegurado que ha habido "comunicación constante" entre ambas consejerías donde tomaban "decisiones conjuntas" acerca de las altas, bajas y tratado de residentes.

Desde el 4 de abril han acudido a reuniones lideradas por el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en las que por parte de la Consejería de Políticas Sociales participaba su viceconsejero. Reyero ha procedido en este momento a leer una de las manifestaciones de su consejero en una de las 21 reuniones telemáticas que mantuvieron y donde expuso "la necesidad de medios" y donde reflejó que no se consideraba en las residencias como una atención desde el punto de vista sanitario. Además, sostuvo que si se podían incorporar vía repliegue a profesionales sería "importante" porque han detectado espacios complicados "sin médico y enfermería".

"Puedo garantizar que yo no me he quitado del medio, que sigo pensando que la responsabilidad de Políticas Sociales y de las residencias está aquí, está en esta comunidad autónoma y está en esta Consejería", ha lanzado.

Así, ha desgranado que se han inspeccionado un total de 13 residencias durante la pandemia con 14 actas de inspección y como consecuencia del plan de choque han participado en distintos reconocimientos ligeros y pesados.