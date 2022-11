Reyes Maroto dice que "no ha tenido ni tiempo de pensar en candidaturas" y que está centrada en su ministerio

MADRID, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha rehusado este miércoles aclarar si competirá para ser candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid en un proceso de primarias, si bien ha admitido que no ha "tenido tiempo de pensar en candidaturas" y que, hoy por hoy, está centrada en su labor como ministra.

"Estoy centrada en el día a día del ministerio, no he tenido ni tiempo de pensar en candidaturas. El trabajo que estoy haciendo me absorbe día a día", ha explicado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press.

"Todavía queda tiempo para que se presenten los candidatos" (será los días 21 y 22 de noviembre), ha comentado Maroto evitando pronunciarse sobre las quinielas que la sitúan como cabeza de cartel en la capital para las municipales del próximo mes de mayo.

"No es que me apetezca a mí. Todos los militantes estamos a disposición del partido, pero ahora me ocupa mi tarea como ministra". Vamos a esperar, todavía hay partido", ha apuntado en otro momento de la entrevista.

Tampoco ha accedido a revelar aún el nombre de la candidata el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato. Eso sí, ha admitido que la elegida "lleva semanas formando un equipazo" y que ella misma será la encargada de anunciar su decisión "pocos días antes" del 21 noviembre, cuando se abre el plazo para presentar candidaturas.