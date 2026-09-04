Rita Maestre acusa al PSOE de reconocer "con retraso" la "evidente" vinculación de Marruecos con la crisis en Ceuta

1114295.1.260.149.20260904105123 Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, durante la presentación del Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). El Refugio climático del CBA es un espacio público acondicionado de - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha acusado al PSOE de haber llegado "con retraso" a la "aceptación de la evidencia" de que el Gobierno de Marruecos tuvo algún tipo de responsabilidad en la crisis de Ceuta y ha defendido que su formación ha señalado "desde el primer momento" la vinculación de las autoridades marroquíes con lo ocurrido.

"Es evidente para cualquiera que tenga ojos en la cara" que lo ocurrido en Ceuta supone, a su juicio, "un intento de violación" de la soberanía española, ha afirmado Maestre en declaraciones a la prensa desde la plaza del Carmen, donde se ha rendido homenaje a los bomberos fallecidos en el incendio de Almacenes Arias hace ya 39 años.

En su balance de lo ocurrido en Ceuta hace ya más de un mes, cuando unos 70.000 marroquíes cruzaron ilegalmente la frontera, Maestre ha situado a Estados Unidos e Israel entre las potencias que, a su juicio, habrían respaldado el episodio con el objetivo de "derrocar a este gobierno".

La dirigente de Más Madrid ha añadido que la entrada masiva de marroquíes no podría haberse producido sin el "conocimiento, o al menos acción u omisión, del propio Gobierno marroquí", por lo que ha reclamado "mirar a la realidad con franqueza y con valentía".

Así, ha señalado que el Gobierno de España debe analizar "que pasa en las fronteras" y "quién está atacándolas", sin que ello sea compatible con "facilitar o quitar las culpas" a Marruecos.

"DESCONGESTIONAR CEUTA"

Sobre la situación en Ceuta, ha defendido la necesidad de "descongestionar" la ciudad, acoger a quienes corresponda, censar a las personas que permanezcan allí y "devolver a su país a quien tenga que hacerlo", además de adoptar medidas para evitar que una situación similar vuelva a producirse.

Maestre también ha acusado a los partidos de "derecha y extrema derecha" de una instrumentalización "tremendamente partidista" de la crisis de Ceuta y ha sostenido que el problema no es el Gobierno de España, sino el ataque a la soberanía española.