Rodrigo advierte del impacto de la guerra en el sector del transporte y pide "medidas más valientes" al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros extraordinario - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha advertido este lunes del impacto económico que la guerra en Irán está teniendo en el sector del transporte y ha pedido al Gobierno central medidas "más valientes" y "avanzadas", reiterando que el paquete acordado el pasado viernes es "insuficiente" y "llega tarde".

Así lo ha indicado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, tras el anuncio el pasado viernes del plan de medidas del Gobierno central que incluirá 80 medidas y movilizará 5.000 millones de euros.

En declaraciones a los medios tras reunirse con representantes de la Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (ANETRA), el consejero madrileño ha puesto el acento en la repercusión para los transportistas, los más perjudicados en este contexto internacional y tal como se ha visto en los conflictos armados de Ucrania o Irak.

"Lo que hay que hacer es aprobar una serie de medidas mucho más avanzadas, mucho más valientes para ayudar a los transportistas", ha remarcado Rodrigo, que ha insistido en que el Gobierno "tiene que ser rápido, tiene que ser mucho más solvente y más eficaz a la hora de aprobar las ayudas".

En este marco, ha recordado que el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso "le ha hecho una serie de propuestas y ofertas" que "son muy eficaces y que pueden ser muy positivas para solventar la situación que están viviendo los transportistas actualmente".

Un diagnóstico que ha compartido David del Olmo, presidente de ANETRA, quien ha subrayado que la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio del combustible es "insuficiente". En este sentido, ha apuntado a sobrecostes en los días previos de un 25% por el impacto del coste del gasóil, que supone cerca del 30%.

En esta línea, ha subrayado que las "ayudas directas para compensar las pérdidas anteriores" harían "que no subieran los precios o que tuviéramos que subir los precios".

"Llevamos tres semanas con unos sobrecostes añadidos muy fuertes, con lo cual creo que se han quedado escasas. El sector está demandando otro tipo de ayudas porque tenemos que compensar unas pérdidas que llevamos en tres semanas. En la guerra de Ucrania, esas pérdidas se compensaron con ayudas mucho más directas, con 900 euros directos por autocar o por camión en su momento y ahora mismo eso no ha ocurrido. Creo que esto va a tener un impacto negativo sobre el consumidor porque nos va a obligar a subir los precios de todos nuestros servicios", ha indicado.

En este mismo marco, ha apuntado al impacto que tiene en el transporte escolar para reclamar otro tipo de ayudas directas. En este sentido, ha explicado que se trata de contratos de tres o cuatro años de duración en los que no hay posibilidad de subir precios.

"Eso nos va a hacer que muchas empresas se van a empobrecer y a lo mejor ponen en peligro el servicio del transporte escolar de muchas rutas escolares, porque sean deficitarias. Y eso en el tiempo puede tener pérdidas para las empresas que al final hace inviable su supervivencia", ha advertido.