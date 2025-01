Rodrigo carga contra el PSOE por acusar a Madrid de "insumisa" y defiende la propuesta del PP como "política útil"

MADRID 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha cargado este lunes contra el PSOE por acusar de "insumisa" a la Comunidad de Madrid por la Ley de Vivienda y ha defendido que esta otorga a las comunidades autónomas la potestad de legislar sobre la declaraciones de zonas tensionadas en su territorio.

En declaraciones a los medios en Ifema Madrid, el consejero ha subrayado que, frente a la Ley de Vivienda estatal que no funciona, las comunidades del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, han presentado en Asturias una declaración sobre vivienda que "demuestra la política útil".

En concreto, en su 'Declaración de Asturias', desde el PP plantean diez medidas como "arranque del Plan Nacional de Vivienda" que presentarán en las próximas semanas para favorecer la compra o alquiler de vivienda.

Feijóo destacó entre ellas un acuerdo con los presidentes autonómicos de su formación para rebajar al 4% en sus territorios el impuesto de transmisiones patrimoniales en la adquisición de vivienda habitual para jóvenes.

También proponen desde el PP facilitar el acceso a la hipoteca a menores de 40 años para la compra de la primera vivienda, mediante avales u otras fórmulas que faciliten el acceso al crédito hasta alcanzar el 100% de la totalidad del precio de la vivienda; y rebajar la fiscalidad de la vivienda, aligerando cargas impositivas relacionadas con el mercado de la vivienda, tanto en sus procesos de creación, como en las transmisiones.

"La 'Declaración de Asturias' que hicieron los barones del PP, junto con el presidente Feijóo, es una declaración en materia de política de vivienda que demuestra la política útil", ha resaltado. Frente a ello, ha apuntado, a una Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que "no funciona".

Preguntado por las acusaciones de "insumisión" respecto a esta ley estatal realizadas por el PSOE-M, que acusa a la Comunidad de Madrid de promover la especulación y los "pelotazos", el máximo responsable en la materia del Gobierno regional ha rechazado estas críticas.

"No es cierto. Está faltando la verdad. La ley nos da la capacidad de decidir o no a las comunidades autónomas si aplicamos las zonas tensionadas y nosotros hemos decidido que en la Comunidad de Madrid no se van a topar los precios y no se van a declarar zonas tensionadas porque sabemos que es un sistema que no funciona lo hemos podido ver en diversas ciudades", ha alegado.

En este sentido, ha citado el ejemplo concreto de ciudades como Barcelona, Berlín, Londres o París, donde se ha demostrado, según él, que "no funciona intervenir la vivienda y topar los precios. "No estamos de acuerdo en llevar a cabo esa medida, pero no es una insumisión, es que la ley del Estado nos proporciona la capacidad de decidir o no si tomamos esa decisión", ha defendido.

En el caso de la Comunidad de Madrid, ha subrayado el consejero, "prácticamente la mayor parte de las medidas" aprobadas en materia de vivienda "están ya en aplicación". "Queremos seguir trabajando para mejorar todas esas políticas de vivienda con dos objetivos fundamentales: que se genere un mayor número de oferta de vivienda para que bajen los precios y al mismo tiempo dar seguridad jurídica", ha especificado.

Al hilo, ha señalado que el Gobierno de Pedro Sánchez "copia en muchas ocasiones" muchas de las medidas implantadas en la región desde hace tiempo. "Lo que queremos seguir es trabajando para dar seguridad jurídica especialmente para luchar contra esa inquina que es la okupación y la inquiokupación y sobre todo defender el derecho a la propiedad privada", ha zanjado.