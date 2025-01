Rodrigo insiste en que Sánchez debe "rectificar" y mantener ayudas al transporte: "En Telefónica, lo hicieron en un día"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha recalcado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez debe "rectificar" y mantener la bonificación del transporte público buscando otras fórmulas, como las ayudas directas al Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

En declaraciones a los medios en Leganés, Rodrigo ha apuntado que la Comunidad espera que esa rectificación llegue, por lo que ha mantenido la bonificación del 60%. "Si quieren, pueden rectificar. Lo hicieron muy rápido cuando colonizaron una empresa privada como ha sido Telefónica. Lo hicieron en un fin de semana, en un día", ha subrayado.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha indicado que mantendrá de momento la bonificación del 60% que en un primer momento se había acordado para el primer semestre del año pero advirtió no lo puede hacer indefinidamente por el alto coste que supone.

"Lo que estamos exigiendo es que el Gobierno rectifique y trabaje y haga las cosas como las tiene que hacer. Desde luego no puede abandonar a todos los españoles y a todos los jóvenes que utilizan el transporte público porque quiera aprobar un decreto ley con una serie de medidas que no todos los grupos parlamentarios comulgan con ellas. Por lo tanto, lo que tiene que hacer es rectificar", ha indicado.

El consejero madrileño ya remitió la semana pasada una carta al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar López, en la que le instaba a buscar "fórmulas" para garantizar el mantenimiento de las ayudas. "Consideramos que existen otras fórmulas específicas para poder hacer una transferencia del importe de esas subvenciones como podría ser un convenio con el Consorcio Regional de Transporte o a través directamente de una subvención directa a las Comunidades Autónomas", ha explicado.

También, le ha recordado, existe la posibilidad de presentar unos nuevos decretos, especialmente en este caso las subvenciones y las ayudas al transporte público, a la dana o al incremento de las pensiones. "Lo puede hacer mañana mismo, en el Consejo de Gobierno. Y cuando se tenga que convalidar en el Congreso, el PP votará que sí", ha recalcado.

En este sentido, ha recalcado que los ciudadanos no tienen por qué "soportar la incompetencia del Gobierno central" y sufrir los efectos de no tener "una mayoría parlamentaria". "Lo que no se puede es intentar secuestrar a los españoles con una serie de medidas específicas todo dentro de una amalgama de proyecto de ley", ha criticado.