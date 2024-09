Rodrigo tilda de "nefasta" la Ley de Vivienda y pide al Ministerio que "deje de atacar" a la Comunidad

Defiende que la Comunidad "cumple con esa ley" al tener potestad de determinar si aplicar o no zonas tensionadas



MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha tildado de "nefasta" la Ley de Vivienda al considerar que "no funciona" y ha pedido al Ministerio encabezado por Isabel Rodríguez que "deje de atacar" al Gobierno regional y a su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, de cara a la celebración de la próxima conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, este jueves.

En declaraciones a los medios tras su visita al Depósito Sacedal de Metro de Madrid, Rodrigo ha afirmado que Comunidad y gobiernos autonómicos "están cumpliendo la ley de Vivienda" y ha exigido a la ministra que "rectifique" sus declaraciones en las que afirmó que los madrileños sufren por la "insumisión" de Ayuso a la hora de cumplir la Ley.

"Las comunidades autónomas, su mayor parte las gobernadas por el Partido Popular, sabemos que la ley de Vivienda, que es nefasta, es una ley que no funciona, lo único que está haciendo es limitar la oferta y al mismo tiempo ataca el derecho a la propiedad privada", ha señalado el consejero.

"Consideramos que, a todos los efectos, la Comunidad de Madrid está cumpliendo con esa ley, tenemos la potestad de determinar si queremos aplicar las zonas tensionadas o no queremos aplicarlas", ha añadido.

Por otro lado, Rodrigo ha instado a la ministra a las comunidades gobernadas por el Partido Socialista y que no han aprobado las zonas tensionadas. "A ellas no se dirige, por eso consideramos que la ley es nefasta, así se lo vamos a volver a plantear en la conferencia sectorial de vivienda", ha subrayado.

TOPAR PRECIOS AL ALQUILER "NO FUNCIONA"

"Queremos que, desde luego, no nos amenacen, no vamos a aceptar ningún tipo de amenaza al Gobierno regional, no queremos que se nos amenace con una carga ideológica, que es lo que están intentando con esta ley de Vivienda. Desde luego, nos vamos a defender, no somos insumisos y estamos cumpliendo la ley", ha aseverado el consejero.

Además, ha destacado que la declaración de zonas tensionadas y el tope de precios al alquiler "no funciona". "Lo estamos viendo actualmente en Cataluña, en Barcelona, que es la única comunidad autónoma que lo está aplicando", ha detallado.

"Por lo menos queremos que lo tenga claro. Todo el sector está diciendo que no funciona la ley de Vivienda, que no se pueden topar los precios, que no se pueden declarar zonas tensionadas porque va contra la propia oferta, y si no tenemos oferta subirán los precios", ha zanjado Jorge Rodrigo.