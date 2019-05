Rollán afirma que no le reconforta el mensaje de Sánchez a Junqueras porque produce "desafección" hacia instituciones

Publicado 22/05/2019 12:23:51 CET

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Pedro Rollán, ha afirmado hoy que no le reconforta el contenido del mensaje que dio ayer el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, al líder de ERC, Oriol Junqueras, ya que a su juicio "lógicamente" produce "desafección" y distanciamiento de los españoles hacia las instituciones.

Así lo ha dicho tras asistir a un desayuno informativo del candidato del PP a la Alcaldía de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados cuando en la sesión para la toma de posesión de los diputados electos Sánchez comentó al líder de ERC que hablarán "en los próximos días".

"Francamente, he visto imágenes y no me agrada la escenificación por parte de poli ticos presos, que no presos políticos, como tampoco me reconforta el comentario o mensaje a uno de los políticos presos de estate tranquilo, hablaremos en los próximo días", ha confesado.

Rollán cree que es "muy importante" el mensaje que se traslada desde las instituciones, que son "merecedoras de la confianza de los españoles y lógicamente se produce una desafección y distanciamiento del español y las instituciones que articulan y vertebran un Estado de Derecho, que ha permitido que España prospere.