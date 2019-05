Rollán culpa a Carmena de meter a Nuevo Norte “en un callejón sin salida” después de crearla “a su imagen y semejanza”

Publicado 23/05/2019 12:04:17 CET

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha culpado este jueves a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, de meter al proyecto de Madrid Nuevo Norte en "un callejón sin salida" después de haber conformado este proyecto "a su imagen y semejanza", como su "criatura".

Ha sido en un acto en Madrid Río, cerca de Matadero, donde Rollán, junto al secretario general del partido, Teodoro García Egea, y el candidato del PP al Consistorio, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la acción de Ahora Madrid con Nuevo Norte, ya que "el nuevo equipo de desgobierno dijo que ese proyecto no era de su agrado, en el que llevaban trabajando más de 20 años".

"Empezaron a hacer una tramitación que ha consumido 46 meses, que se podrían haber resuelto esta misma semana, y han metido en un callejón sin salida a Madrid Nuevo Norte", ha lamentado, para apuntar que "Madrid necesita grandes edificios, grandes sedes corporativas, pero tampoco va a ser posible por ese urbanismo ideológico".

Rollán ha reiterado que "han transcurrido 1.434 días desde que Carmena es alcaldesa, que son los mismos que ha tenido el proyecto con diferentes nombres encima de la mesa de su despacho, y parece ser que porque han transcurrido tres días más, parece que el proyecto en un principio iba a ser inviable".

Por ello ha hecho visible su "más enérgico malestar", ya que "en todo momento, el Ayuntamiento ha estado informado de todos los pasos, los avances". "Se les dijo que llegaríamos a tiempo", ha puntualizado. Y es que Rollán entiende que no se ha llevado la operación "por una razón exclusivamente de calendario electoral".

Entiende así que "se ha demostrado que no tenía ningún interés en aprobar Nuevo Norte, que era su criatura, creada a su imagen y semejanza". Así, considera que "toca pedir responsabilidades políticas a estos partidos", pues no han logrado hacer del norte de la capital "un escaparte mundial donde habría más zonas verdes, y se cosería la herida de Chamartín, y eso no puede quedar en el olvido, se tiene que poner de nuevo de manifiesto".

"Apelo que de aquí al 26, a que se haga una reflexión, y se valore qué han hecho, qué no. No puede seguir siendo alcaldesa de Madrid ni ninguna formación política de Podemos", ha concluido.