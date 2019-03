Rollán espeta a Carmena que en vez de pedir más inversión de la Comunidad "financie aunque solo sea un euro" de Metro

Publicado 13/03/2019 13:00:17 CET

Pero no es partidario de que entre en el accionariado porque todo lo que toca para mejorar movilidad "se convierte en caos"

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha afeado a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que haya exigido más inversión del Gobierno regional en Metro de Madrid cuando él lleva pidiéndole tiempo que "financie aunque solo sea un euro".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras un acto en la capital, Rollán ha hecho hincapié en que el Gobierno regional está invirtiendo "una ingente cantidad de dinero todos los años, aproximadamente entre 170 y 200 millones de euros para modernizar, hacer más accesible y más puntual Metro de Madrid".

Rollán ha recordado que el suburbano es el transporte "mayoritariamente utilizado por los madrileños". A su parecer, "es absolutamente incomprensible el que la Comunidad de Madrid ponga la misa cantidad que el Ayuntamiento para el sostenimiento de la Empresa Municipal de Transporte (EMT), en torno a los 107 millones de euros, y sin embargo el Ayuntamiento pone cero euros para garantizar el buen funcionamiento de Metro de Madrid".

Para el también consejero de Presidencia si Metro de Madrid no funcionase bien habría subido indudablemente los viajero de la EMT, pero esta ha perdido pasajeros. "Creo que se ha puesto de manifiesto que una cosa es predicar y otra es dar trigo", ha dicho, para a continuación incidir en que mientras la Comunidad aporta 1.300 millones para el sostenimiento del transporte público mientras el Consistorio aporta "unos raquíticos 150 millones".

Así, ha remarcado que si el Ayuntamiento quiere tener una movilidad garantizada y una buena calidad del aire lo que tiene que hacer es "apostar decididamente por Metro de Madrid y no excusarse, como lleva haciendo tres años y medio, en el que no invierte porque no tiene acciones".

Al ser preguntado por si considera que el Consistorio debe entrar en dicho accionariado, Rollán ha lanzado que "todo lo que toca el Ayuntamiento de Madrid en pro de mejorar el transporte público se convierte en un caos monumental" por lo que no quiere sus prácticas para el suburbano.