Rollán "no ve oportuno" que Vox utilice la negociación en el Ayuntamiento para condicionar la Comunidad

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, ha afirmado este martes que "no ve oportuno" que Vox utilice la negociación en el Ayuntamiento de Madrid para influir y condicionar la que se ha abierto en la Comunidad para apoyar la candidatura de la diputada del PP Isabel Díaz Ayuso.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Rollán ha señalado que ahora mismo las tres fuerzas políticas de centro derecha están en una fase de "ritual, encuentro y momentos de sintonías y ausencias" porque el cualquier negociación "se producen las razonables y lógicas tensiones que pretenden converger en asuntos de común acuerdo". Por ello, espera unas largas conversaciones y estará convencido de que pasará gran parte del verano en la Real Casa de Correos.

Según ha explicado, en una primera fase hay que establecer una acuerdo programático con Ciudadanos. "Una vez exista ese acuerdo, se presentará donde estén identificadas aquellas líneas rojas que Vox podrán plantear cosas porque disponen de 12 escaños necesarios para la investidura", ha añadido el político del PP que, no obstante, ha avisado que "no necesariamente todas las fuerzas políticas tienen que formar parte del Gobierno con la misma relevancia, importancia y visibilidad, porque no tienen el mismo número de escaños".

Pero de momento, el presidente regional en funciones cree que estamos en una "fase incipiente" de la negociación, pero ha augurado que prosperará porque "cada vez son más voces están indicando que los madrileños determinaron que tenía que haber dos gobiernos de estas tres formaciones tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad". "Imperará el sentido común. Primero, el acuerdo programático, la hoja de ruta que dé soluciones a los retos de los madrileños", ha indicado.

Preguntado por si habrá pronto nueva reunión con Vox tras retirarse ayer hasta que confirme el PP su entrada en el Gobierno municipal madrileño, a Pedro Rollán no le consta que este cerrada una nueva cita porque "dos no bailan si uno no quiere". "Vox ha decidido de manera unilateral que no estaba dispuesto a sentarse con el grupo negociador del Partido Popular", se ha quejado.

El titular del Ejecutivo autonómico cree conveniente "que no solo las negociaciones se lleven a pie de calle", sino que toda ayuda de la dirección nacional del PP "es bienvenida porque el reto y la ocasión bien lo merece". "Estoy convencido que a nivel nacional se mantendrán acuerdos para ir avanzando en la conformación de unos gobiernos que sean estables", ha dicho.

Respecto a las intenciones de Cs, cuyo líder regional ha llegado a pedir hasta la Presidencia regional, Rollán ha manifestado que en las elecciones del 26 de mayo "ha habido un claro mandato por parte de los madrileños".

"No se ha producido ni se producirá ese ansiado 'sorpasso' de Cs al PO. La suma de esas tres formaciones podrían mantener un gobierno que sirva dique de contención de las nefastas políticas del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. EL PP ha tenido, tiene y tendrá la mano tendida para llegar a una acuerdo", ha dicho.

Precisamente, preguntado por el informe jurídico pedido por el PSOE para analizar la idoneidad de la composición de la Mesa de la Asamblea, en la que el bloque de centro derecha se hizo con 5 de los 7 puestos, el también diputado autonómico ha respondido que "cuando las elecciones no le dan la razón a las izquierdas, intentan buscar vericuetos para conseguir una representación que las urnas no le han dado", por lo que están "tranquilos" con ese resultado de ese informe.