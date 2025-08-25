Rosario Flores, Azúcar Moreno y Los Secretos encabezan la programación musical de las Ferias de Alcalá 2025

La música protagoniza las Ferias de Alcalá con conciertos en la Huerta del Obispo, Sementales, la Plaza de Cervantes y los Santos Niños - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

El parque de Sementales se incorpora este año a la programación musical

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Ferias y Fiestas de Alcalá de Henares 2025 arrancaron este fin de semana con la música como gran protagonista y un cartel que reúne a figuras como Rosario Flores, Los Secretos y Azúcar Moreno, junto a decenas de artistas locales.

La Huerta del Obispo, Sementales, la Plaza de Cervantes y la Plaza de los Santos Niños serán los cuatro escenarios donde se desplegará la amplia oferta musical que marcará el pulso festivo de la ciudad hasta el próximo 30 de agosto, según ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

Así, tras Marta Santos y Antonio José, los Conciertos de la Muralla seguirán con Rosario Flores y Los Manolos (28 de agosto); Ojete Calor, Ladilla Rusa, OBK, King África y Bingo Party (29 de agosto); y Los Secretos, junto a Fernandisco y la Fiesta Dabuti (30 de agosto).

Por su parte, la céntrica Plaza de Cervantes acogerá cada noche orquestas, tributos y espectáculos para todos los públicos. Después de la actuación de Burning con los alcalaínos Ruta 57 como teloneros, el cartel incluye a Azúcar Moreno el próximo sábado, día 30, seguidas de Hazael.

La Banda Sinfónica Complutense (29 de agosto) y la Tuna de la Universidad de Alcalá (30 de agosto) también tendrán su espacio en este escenario emblemático de la ciudad complutense.

Como novedad, el parque de Sementales se incorpora este año a la programación musical. Allí se celebran las primeras veladas con artistas locales y recitales como el de la Agrupación de Zarzuela (24 de agosto), Juanjo Espinosa (25), Manuel Alejandro (26) y Diego Larrea (27).

Será a partir del jueves 28 cuando aterricen Las Noches de Sementales, organizadas por Alcalá es Música: rock con Agua Rata, Barrence Whitfield + MFC Chicken y Las Sexpeares; música urbana con Ly Raine, Aval, Faezz, Sacai y Love Yi (29 de agosto); y rumba con Luis de Diego, Jarana y Gipsy Power Band (30 de agosto).

Por último, la Plaza de los Santos Niños se estrenará como espacio consagrado en exclusiva a músicos alcalaínos. The Fabula, Carlitos Chacal, Lito Castillo y Luisvi Saldaña se subirán al escenario este lunes, seguidos por Sin Recreo (26 de agosto), Migrañas (27) y Unidad Vintage (28).