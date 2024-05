Rostros como Rosa Montero o Luis García Montero llaman a llenar las calles de Madrid el 19M por la Sanidad Pública

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Rostros de la cultura como la periodista y escritora Rosa Montero o el poeta Luis García Montero, actual director del Instituto Cervantes, han llamado a salir a las calles de Madrid el próximo día 19 en defensa de la Sanidad Pública y para denunciar el déficit de profesionales en los distintos niveles asistenciales y especialidades.

El espacio ciudadano de 'Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid' ha convocado para ese día una nueva manifestación en el centro de la capital simular a las masivas movilizaciones que tuvieron lugar en la pasada legislatura.

En concreto, se trata de una nueva marcha con cuatro columnas que partirán desde distintos puntos de la capital para confluir en la zona de Cibeles, donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de Madrid, han explicado desde este movimiento.

La protesta arrancará a las 12 horas con columnas avanzando desde Nuevos Ministerios (zona norte), Plaza de España (zona oeste), Hospital de La Princesa (zona este) y Atocha (zona sur).

En un mensaje de apoyo a la iniciativa, el poeta Luis García Montero ha recordado que la mayoría de la población "necesita la Sanidad Pública" y ha llamado a "defenderla" porque "nos va la vida en ello".

"La mayor falta de respeto al futuro es un niño o una niña sin pediatra, la mayor falta de respeto al pasado es un anciano o una anciana sin atención médica digna", ha indicado.

Así, ha remarcado la situación "alarmante de precaridad" en la sanidad pública actualmente, que afecta tanto a los centros de salud, como a los hospitales como a los servicios externos de urgencia, "Precariedad en una plantilla médica cada vez más escasa y muy maltratada", ha añadido.

A este llamamiento también se ha sumado la periodista y escritora Rosa Montero, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 2022. "La Sanidad Pública es la joya de nuestra corona de derechos humanos y la están desmantelando. No podemos permitirlo porque la base de la equidad es que todo el mundo pueda ser asistido en su salud con las mismas garantías y con las mismas posibilidades. Así que no podemos permitir que nos desmantelen la sanidad pública, no podemos", ha subrayado.

Las actrices Carolina Yuste y Kiti Mánver o los actores Carlos Olalla, Chema del Barco, Cristóbal Suárez, Valentín Paredes, Patxi Freytez, el productor Paco San José o el director Chete Guzmán son otras de las personalidades que han trasladado su apoyo a esta iniciativa, junto a asociaciones y colectivos vecinales y sanitarios.

"Creo que nos merecemos una sanidad universal, pública y para todes, porque la sanidad no debería venderse, sino que deberíamos defenderla", ha trasladado la actriz Carolina Yuste.

Entre otras acciones, los Vecinos de los Barrios y de los Pueblos de Madrid impulsaron dos manifestaciones masivas en defensa de la Sanidad Pública en la pasada legislatura. El 13 de noviembre de 2022, bajo el lema 'Madrid se levanta por su Sanidad Pública. Contra la destrucción de la Atención Primaria', sacaron a las calles de la capital a 200.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 670.000, según los organizadores.

Poco después, el 12 de febrero de 2023, en una manifestación contra la "privatización" del sistema sanitario y contra el desmantelamiento de la Sanidad Pública, movilizaron nuevamente a 250.000 personas, según Delegación del Gobierno, o un millón, según los convocantes.

CUATRO COLUMNAS QUE CONFLUIRÁN EN CIBELES

En esta ocasión, este espacio ciudadano, que aglutina a decenas de asambleas y plataformas en defensa de la Sanidad Pública madrileña, ha citado a los ciudadanos a sumarse a partir de las 12 horas del domingo 19 de mayo a una nueva movilización con columnas que partirán de Nuevos Ministerios (norte), Plaza de España (oeste), Hospital de La Princesa (este) y Atocha (sur).

Como en las anteriores ocasiones, las cuatro columnas confluirán en Cibeles para llevar a cabo un acto reivindicatio a favor de la Sanidad Pública. "Madrid volverá a llenar las calles de dignidad para defender su Sanidad Pública, actualmente en estado crítico, fruto de un plan consciente para su desmantelamiento progresivo en beneficio de la sanidad privada", han explicado.

Los 'Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid' llevaron a cabo durante la pasada legislatura, marcada por la conflictividad laboral y las protestas en defensa de la Sanidad Pública, una serie de iniciativas ciudadanas para reclamar mejoras en la considerada como joya de la corona, acciones que han continuado durante esta nueva etapa de Isabel Díaz Ayuso al frente del Gobierno con otras iniciativas.

Entre otras, impulsaron una consulta ciudadana para pedir el incremento de la inversión en sanidad que recabó 324.532 participantes en la consulta en alguna de las 1.742 mesas que se desplegaron en 58 municipios de la región y a través de Internet. Se contabilizaron 283.490 votos totales y 41.042 adhesiones telemáticas.

También han puesto en marcha la campaña 'Reclama' para recoger las demandas de los ciudadanos del sistema público de salud, con activistas y voluntarios recogiendo reclamaciones a las puertas de centros de salud, especialmente sobre la Atención Primaria (centros de salud y urgencias extrahospitalarias) y sobre las listas de espera hospitalarias.

Hasta el momento, han recopilado 11.000 reclamaciones de ciudadanos para exigir al Gobierno regional una atención de calidad. Además de concentraciones festivas, cada semana desde hace años llevan a cabo concentraciones y manifestaciones en distintos centros de salud de la región para reclamar una asistencia sanitaria de calidad y personal suficiente para poder hacer que sea una realidad.

