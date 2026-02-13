Rubiales afirma que Tebas "quería matarle" y que ofreció un puesto para obtener información contra él

El presentador del programa 'Tomo Nota' de Canal 33 TV, Paco Celicio, con el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales - CANAL 33

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales ha asegurado este jueves que el presidente de LaLiga, Javier Tebas, pronunció la expresión "matar a Rubiales" en una conversación con un empleado de la Federación, a quien, según ha relatado, ofreció un puesto en la Liga de Fútbol Profesional a cambio de intentar acceder a los servidores federativos y conseguir información "para hacerle daño".

En una entrevista anoche en el programa 'Tomo Nota' conducido por Paco Celicio, ha explicado que el título de su libro, 'Matar a Rubiales', responde a que "eso quería mucha gente" tras el famoso beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso tras ganar España la final del Mundial de Fútbol Femenino de 2023.

Según ha señalado el entrevistado, entonces ocupaba "un puesto con mucho poder", en el que estaba "transformando la Federación" e "impulsando sobre todo al fútbol más modesto, al femenino, al fútbol sala, al fútbol playa", y que había "determinados poderes" que "ya venían mucho tiempo invirtiendo en que no continuase".

A juicio de Rubiales, "quisieron aprovechar un resbalón para matarle": "Yo no he calificado el beso como un resbalón, que puede que lo sea. Yo he dicho que estaban esperando un resbalón, el que fuera. Se buscó sobredimensionarlo, sacarlo de contexto, elevarlo a la enésima potencia y generar un montaje periodístico".

Sobre ese 'piquito' a Hermoso, el expresidente de la RFEF ha defendido que "fue un acto totalmente ajeno a cualquier cuestión sexual". "Un acto de alegría entre dos amigos, preguntado, y también en el que se me contestó vale", ha añadido. Y ha asegurado que "luego la cosa derivó en lo que derivó", que se creó "un relato paralelo totalmente falso" y que continúa "luchando para que la Justicia le dé la razón".

En relación con la futbolista, Rubiales ha afirmado que no ha vuelto a hablar con ella. "Una persona que te hace eso, yo no quiero saber ya nada de ella; total indiferencia para ella", ha apuntado. También ha señalado que no le ha pedido perdón y que Jenni y él "saben la verdad".

"YOLANDA DÍAZ NO ME DIO LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA"

El exdirigente futbolístico ha situado el cambio de enfoque mediático el mismo día de la final del Mundial, al señalar que en los informativos del mediodía solo se hablaba del triunfo y que por la noche "ya no se hablaba de eso, sino se hablaba de la que se había montado".

En ese contexto, ha atribuido la reacción a "la maquinaria de la extrema izquierda y del feminismo radical" y ha mencionado un "tuit de Irene Montero". También ha criticado a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por no concederle "ni tan siquiera el beneficio de la inocencia".

Asimismo, Rubiales ha apuntado que en ese momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estaba mintiendo a sus electorados y a todos los españoles" para negociar en Bélgica con el líder de Junts, Carlos Puigdemont, y ha sugerido que el caso sirvió para "distraer" y "desviar la atención" de otros asuntos. "Explícame por qué Luis Rubiales en el desayuno, en la comida, en la cena, de madrugada, en la merienda durante meses", ha planteado.

Sobre el procedimiento judicial por el beso, ha precisado que la condena fue una multa de 10.800 euros "por agresión sexual de baja intensidad" y ha subrayado que confía en que el Tribunal Supremo "corrija la mácula" y que "se haga justicia". "Por supuesto que voy a salir indemne", ha apostillado.

DEFENSA DE SU GESTIÓN EN LA FEDERACIÓN

En defensa de su gestión, el entrevistado ha destacado cifras económicas. Ha afirmado que cuando llegó a la Federación Española de Fútbol se destinaban 2,7 millones de euros al fútbol femenino y cuando se marchó eran 27. También ha señalado que al fútbol no profesional se le asignaban 8 millones y que al final de su etapa eran 137. "Cualquier persona del mundo del fútbol de tercera división sabe que antes recibían 3.000 euros y ahora 50, 60 o 70.000", ha dicho.

En cuanto al conflicto con LaLiga, ha sostenido que ahora mismo tiene un presidente de la Federación "amigo, por no decir un títere", y ha mencionado la gestión de derechos televisivos y la Supercopa. Ha indicado que existía una denuncia conjunta con el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao y otros contra un acuerdo de derechos a 50 años y que "esa demanda ahora ya no está".

Rubiales ha afirmado que ha sufrido del entorno de unas 200 acciones en su contra, muchas de ellas penales, y que actualmente está imputado en una causa relacionada con la Supercopa, que ha calificado de "totalmente falsa". Según ha dicho, procede "del entorno de Javier Tebas, con falacias, con mentiras, con publicaciones falsas", y ha defendido que lo demuestra aportando contratos y documentación.

También ha denunciado que le han bloqueado cuentas, que han acabado con su trabajo y que "han echado a la calle a 10, 12 personas, incluso más", pese a que, según ha afirmado, la gestión "económica, deportiva y de eventos ha sido la mejor de la historia" en los cinco años que estuvo al frente de la Federación.

"UN DICTAMEN QUE CERTIFICA QUE TODO LO QUE TENGO ES LEGAL"

En el plano personal, el expresidente de la RFEF ha asegurado que su madre, su padre, sus hijas y su hermana "han sufrido muchísimo" y que él ha sufrido más por ellos que por sí mismo. Además, ha relatado que su madre se encerró y que finalmente fue trasladada al hospital tras varios días, y ha señalado que en la calle ha recibido "muchísimas más muestras de cariño que desprecio".

Durante la entrevista, también ha narrado un episodio en República Dominicana, donde, según su versión, fue retenido por agentes que entraron con metralletas, escopetas, pistolas, apuntándoles a la cabeza", acompañados por guardias civiles de la UCO de la Guardia Civil.

De esta manera, Luis Rubiales ha negado haber cometido irregularidades y ha afirmado que la Agencia Tributaria emitió un dictamen "firme" que acredita que todo su patrimonio está declarado y que "no hay nada ilegal".