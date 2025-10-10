Rubiño ataca la "mordaza" de Almeida contra la oposición al confimar una retirada "ilegal" de pancartas propalestinas

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, en una rueda de prensa. - DAVID ATRENAL (MÁS MADRID)

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, ha atacado la "mordaza" del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y su "comisario político", Borja Fanjul, presidente del Pleno, al confimar una retirada "ilegal" de pancartas propalestinas.

Más Madrid ha recibido orden de la Presidencia del Pleno de retirar antes de la medianoche de este viernes las pancartas propalestinas de sus balcones del Edificio de Grupos Municipales, a lo que el principal grupo de la oposición ha respondiendo presentando una petición de medida cauletarísima en los juzgados madrileños para evitarlo.

"Almeida ha dado un paso más en su mordaza para obligarnos a retirar las pancartas. Desestiman nuestras alegaciones y confirman un acto administrativo que nosotros creemos ilegal, fundamentado en juicios de valor extrajurídicos y que contradice el criterio del propio Ayuntamiento ante casos similares", ha expuesto Rubiño en un comunicado.

Rubiño ha acusado a Almeida y Fanjul de estar "negando el genocidio, están queriendo borrar las banderas palestinas pintadas por niños y niñas con tiza en entornos escolares y han llamado gentuza a quienes claman por la paz. Ahora también están intentando amordazar a la oposición en una simple manifestación de unas pancartas que hacen referencia al fin del genocidio". "Confiamos en la justicia y vamos a llegar hasta el final", ha asegurado.