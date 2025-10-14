Rubiño ve al PP "indistinguible" de Vox y cree que a Feijóo ya sólo le falta "proponer un censo de mujeres que abortan"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz en funciones de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, ha acusado al PP de ser "indistinguible" de Vox, "se está colocando como un partido al margen de la legalidad" en lo que al aborto se refiere y cree que al presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, ya sólo le falta "proponer un censo de mujeres que abortan".

En declaraciones a los medios, el edil ha considerado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, "está teniendo graves problemas para entender su propia posición y el lío monumental en el que se ha metido él y en el que ha metido al Partido Popular en su conjunto".

Lo ha hecho después de que Almeida reconociera que el voto en el último Pleno ordinario condujo a "confusión" porque parecía, erróneamente, que el PP "estaba asumiendo el argumentario de Vox en relación con una categoría científica que verdaderamente no existe", el supuesto síndrome del post-aborto.

"Pero lo lamentable de todo esto es que en lugar de recibir una desautorización expresa por parte de Feijóo, lo que ha parecido es que Feijóo se ha apuntado a la línea más dura que inauguró Almeida y que también siguió, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso con esas palabras de que las mujeres 'se vayan a otro lugar a abortar' y con esa insumisión ante la ley", ha reprochado Rubiño.

"PARTIDO AL MARGEN DE LA LEY"

Para Rubiño lo grave es que el PP "se esté colocando como un partido al margen de la legalidad, que considera que puede declararse en rebeldía ante la ley". "Como sigamos por este camino vamos a ver a Feijóo no haciendo un censo de objetores de conciencia ante el aborto, es que prácticamente lo que le falta ya es proponer un censo de mujeres que abortan", ha lanzado, en la línea de "Orbán en Hungría y la peor extrema derecha".

"Ese es el Partido Popular que está mostrando su cara y ese es el Partido Popular ante el cual nosotros vamos a presentar ese Pleno extraordinario para exigir que se revierta el acuerdo (sobre el supuesto síndrome post-aborto) que nunca se tenía que haber tomado, que se toma de la mano de Vox y que ahora Almeida no sabe qué hacer con él", ha resumido el portavoz de Más Madrid.

La principal fuerza de la oposición le exige, junto con el PSOE, "que dejen claro que ningún trabajador municipal va a ser obligado a dar monsergas a las mujeres que quieren ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, ni propaganda de ningún tipo para enfrentarlas a un síndrome post-aborto que no tiene ninguna base científica y que solamente se corresponde con las fantasías de Carla Toscano y Javier Ortega Smith".

"EL AYUNTAMIENTO NO ESTÁ PARA HACER PROPAGANDA DE HAZTE OIR"

Eduardo Rubiño ha subrayado que hay que ser serios porque "el Ayuntamiento de Madrid no está para dar propaganda de Vox o de Hazte Oír usando los recursos municipales". "Las mujeres no tienen que sufrir ningún acoso cuando quieren ejercer un derecho y el PP tiene que abandonar la senda ultra en la que se ha metido porque están tan preocupados por competir con Vox que están siendo indistinguibles de Vox", ha reprochado.

Cree que esa es la senda en la que anda Ayuso y en la que Almeida "lamentablemente también lleva unas semanas, totalmente entregado, primero con la negativa a condenar el genocidio en Gaza, con esa aberración de no negarse a condenar el genocidio que estaba teniendo lugar, y después inaugurando este debate nacional sobre el aborto que él inauguró".

"Si ahora quiere hacer malabarismos vamos a ver lo que hace en ese Pleno pero desde luego lo que refleja es la deriva ultra del PP, que se entrega en la agenda de la extrema derecha", ha zanjado.