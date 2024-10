Sanz afea a Maroto su asistencia a la manifestación por la vivienda: "Hay que tener mucho desparpajo"

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha afeado a la portavoz socialista, Reyes Maroto, su asistencia a la manifestación por la vivienda del domingo por las calles de la capital "como si no tuviese ninguna responsabilidad" en el problema de la vivienda. "Hay que tener mucho desparpajo", ha señalado.

En declaraciones a los medios tras el acto de presentación del Plan Rehabilita en el Invernadero de Cristal de Arganzuela, Sanz ha rechazado la asistencia de Maroto por su papel como ministra en el Gobierno del actual presidente, Pedro Sánchez.

"Una persona que ha sido ministra del Gobierno de España durante cinco años, que en estos momentos son sus compañeros del Gobierno de España los que tienen la principal capacidad, las principales competencias para hacer cosas en materia de vivienda, vaya allí a manifestarse como si ella no tuviera ninguna responsabilidad", ha aseverado.

En este sentido, la vicealcaldesa de la ciudad ha solicitado al Gobierno central tomar decisiones "correctas" en materia de vivienda.

"Pedimos al Gobierno que no obstaculice y que no ponga problemas, que no ponga trabas a la solución a este tema que, insisto, nos ocupa y nos preocupa mucho porque es verdad que es un reto y la principal preocupación que tienen los españoles en este momento", ha subrayado.

LA VIVIENDA, UNO DE LOS GRANDES RETOS

Respecto a la manifestación del domingo por las calles del centro de Madrid para reclamar el derecho a la vivienda, Inma Sanz ha explicado que "entiende" que la vivienda es "uno de los grandes retos" de las ciudades y "un gran problema" que existe en todo el país.

"La accesibilidad a la vivienda, que muchos jóvenes, muchas familias están teniendo serias dificultades para poder acceder a una vivienda, para poder emanciparse, para poder comenzar su vida y eso, evidentemente, tenemos que atajarlo, pero tenemos que atajarlo siempre con políticas que vayan en la buena dirección", ha explicado.

En este sentido, la vicealcaldesa ha cargado contra la Ley de Vivienda impulsada desde el Gobierno al considerar que "va en dirección contraria".

"Nació abocada al fracaso precisamente por eso, porque lo único que hace es retraer la oferta y que muchos de los propietarios que tienen viviendas no las pongan al alquiler por miedo a impagos y por miedo a que no se pueda producir, que no se les dé garantías jurídicas de que esos impagos no se vayan a producir", ha subrayado.

En este sentido, ha destacado que el Consistorio entiende la vivienda como "un eje principal" de sus políticas y que el Gobierno municipal entiende que "expandir la oferta es la política que funciona".

"Desde luego, topar los precios y no dar garantías jurídicas a los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler lo que va a ser abocado al fracaso, como ya hemos visto que ha ocurrido en otros muchos países", ha zanjado.