Sanz arremete contra "el debate de trincheras" del Gobierno tras declarar la tapia de la Almudena como Lugar de Memoria

Archivo - Una mujer fotografía la placa conmemorativa de las Trece Rosas durante un homenaje a las víctimas del franquismo, en la tapia de las Trece Rosas - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha arremetido contra el "debate de trincheras" del Gobierno de la Nación después de que haya declarado como Lugar de Memoria Democrática la tapia de fusilamiento del cementerio del este de Madrid, actualmente conocido como de La Almudena, donde la dictadura de Franco asesinó a casi 3.000 personas tras el fin de la Guerra Civil.

"Es evidente que el Gobierno de España tiene un calendario muy ajetreado con este asunto", ha ironizado la también portavoz municipal y delegada de Seguridad y Emergencias en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Un anuncio que se produce sólo 24 horas después declarar la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, actual sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática por el papel que desempeñó durante la dictadura franquista siendo la Dirección General de Seguridad (DGS), donde se produjeron torturas "por motivos políticos e ideológicos" a opositores al régimen.

Sanz espera que este nuevo reconocimiento "al menos lo hagan de una manera legal porque parece que el expediente relativo a la Real Casa de Correos está caducado y probablemente no va a poder tener vigencia".

Desde el Gobierno municipal van a "seguir hablando de las preocupaciones diarias y cotidianas de los madrileños, de seguir bajándoles impuestos, de seguir prestándoles los mejores servicios públicos y de todas esas necesidades que tienen". "El debate de trincheras se lo dejamos al Gobierno de España", se ha despedido.