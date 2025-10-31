Sanz sitúa a Sánchez "acorralado por la corrupción" y le reprocha su actitud durante la comparecencia en el Senado

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha reprochado la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comparecencia del jueves en el Senado, donde tuvo "una actuación muy triste y muy lamentable", y ha sostenido que está "acorralado por la corrupción".

"Creo que lo que reflejó es que está absolutamente acorralado por la corrupción en todo su entorno familiar, en su mujer, en su hermano y por supuesto en los que han sido su mano derecha en el Partido Socialista", ha asegurado Sanz durante una visita al cementerio de La Almudena tras unas obras de reparación del pórtico y la capilla.

La edil madrileña ha afeado a Sánchez que "no era capaz de contestar a preguntas muy sencillas con un sí o no" durante su comparecencia en la comisión del Senado, lo que a su juicio "da buena cuenta de que no debe tener las cosas muy claras ni la conciencia muy tranquila".

Por tanto, la vicealcaldesa ha señalado que esta actuación del presidente evidencia que "no es una cosa aislada de un señor que pasaba por ahí", sino que se trata de un presunto caso de corrupción que afecta al secretario de organización con el que Sánchez ganó las primarias, y a un segundo secretario "al que le dio todo el poder absoluto del Partido Socialista".

En este sentido, la vicealcaldesa ha apuntado que "es evidente que aquí hay unas implicaciones y un conocimiento muy profundo por su parte de todas las actuaciones que allí se estaban llevando a cabo, no solo en el Partido Socialista, sino en el Gobierno de España", y por tanto "las explicaciones que no dio ayer probablemente las tenga que dar y en otro lugar".

Sanz ha señalado además que la actitud de Sánchez en la comparecencia "no es de recibo" porque dio "continuas evasivas" ante las preguntas; y ha hecho suyas las palabras del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, sobre que "así no actúan las personas que no tienen nada que ocultar".