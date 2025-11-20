Sanz ve "demagogia" e "hipocresía" en el PSOE al criticar venta de parcelas mientras Gobierno hace lo mismo en Tarragona

Archivo - Ayuntamiento y Comunidad reciben luz verde para el convenio que busca la activación laboral de las personas desempleadas - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha cargado contra la "demagogia" e "hipocresía" del PSOE en materia de vivienda al criticar venta de parcelas cuando el Gobierno de España lo ha hecho en Tarragona "en lugar de dársela a Sepes (la empresa pública de suelo adscrita al Ministerio de Vivienda) para hacer viviendas públicas".

Así lo ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha reaccionado a las declaraciones de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Reyes Maroto, en las que advierte que la capital "se quedará sin 700 viviendas públicas en 2026 por la venta de 50 parcelas públicas" por parte del Ayuntamiento.

"Yo pensé que se refería a la venta de que iba a hacer en Tarragona a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) de una parcela por parte del Gobierno de España, una más por cierto de las que viene haciendo durante los últimos años", ha ironizado Sanz.

En este sentido, ha criticado igualmente la venta de un edificio del centro de Madrid a "un fondo buitre malo, malísimo" para hacer "viviendas de lujo, no asequibles" y que lo recaudado, "200 millones de euros", no se destine "para vivienda pública en Madrid". "Por lo tanto, nuevamente demagogia hipocresía y la ley del embudo de la izquierda", ha afirmado.

En contraste, ha defendido que las políticas de vivienda que ejecuta el Ayuntamiento busca un incremento de la oferta, tanto en las iniciativas públicas de gestión directa, con una inversión de "900 millones de euros en los últimos años".

"Somos la Administración de toda España y nadie podrá desmentir estos datos son datos del propio Ministerio que más vivienda pública está haciendo en estos momentos", ha señalado.

Recalca Sanz que la colaboración público-privada permite ser "más ágiles y más rápidos" en la construcción de inmuebles y ha defendido la construcción de vivienda libre para "crecer rápido" en oferta.