Serrano (PP) alude a los "problemas de comprensión" de la oposición para entender las explicaciones sobre el ático

El diputado y secretario general del PP en Madrid, Alfonso Serrano, durante el debate sobre el Estado de la Región en la Asamblea de Madrid, a 11 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reivin - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido este viernes las explicaciones aportadas por la Comunidad de Madrid a la compra del polémico ático en Chamberí, si bien ha aludido a los "problemas de comprensión" de la oposición a la hora de entender estos argumentos.

"Se lo podría explicar con el método Fonsi, que es despacito. Pero no nos engañemos, sus problemas de comprensión no tienen nada que ver con la velocidad de mis palabras", ha manifestado Serrano en su intervención en nombre del PP en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región (DER) en la Asamblea.

En su crítica a la "desnoratada" oposición a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, Serrano ha afeado al resto de partidos que, como "no tienen nada que ofrecer" a los madrileños, acaban "intentando que los ciudadanos hablen de cualquier otra cosa".

"Se inventan casos, tergiversan la realidad, y solo les queda el insulto y la difamación. La última es por la compra de un inmueble", ha apuntado un Serrano que considera que la oposición había encontrado un "filón" en este asunto, pero cuando se les ha explicado los hechos "tratan de estirar el chicle".

A continuación, el interviniente por el PP en el DER ha enumerado algunos de los presuntos casos de corrupción que salpican al Gobierno y que desde el Partido Socialista, dice, justifican que "no es lo que parece".

UNA OPOSICIÓN "DESNORATADA" Y "ALEJADA DE LOS PROBLEMAS"

Serrano ha destacado la gestión de Ayuso, frente a una oposición de la que no necesitan lecciones sobre "cómo se gobierna". Así, considera al resto del arco parlamentario "desnortado" y "alejado de los problemas" de la ciudadanía madrileña.

Para Serrano, el PSOE de Madrid "no existe" y es "una sucursal de Ferraz controlada por Moncloa"; mientras que quienes llegaron "prometiendo asaltar los cielos", en alusión a Más Madrid, ahora han acabado "administrando las ruinas de su propio proyecto".

En un mensaje directo hacia la portavoz de Más Madrid, Manuel Bergerot, y la socialista, Mar Espinar, les ha asegurado que "es su último DER". "A ver quién de ustedes decía la mayor barbaridad, y ni con eso ha sido suficiente", ha dicho, aludiendo a que ninguna será cabeza de lista en las próximas elecciones.

El secretario general de los 'populares' madrileños ha acusado además a ambas portavoces de lanzar "insidias" contra la presidenta de la Comunidad de Madrid amparados en la inmunidad parlamentaria, retándolas a llamar "corrupta" a Ayuso "fuera" de la Asamblea y sin aprovecharse de su escaño.

Así, Serrano ha acusado a la oposición de centrar su actividad política en "abatir personalmente a la presidenta". "Se inventan casos, tergiversan la realidad y solo les queda el insulto y la difamación", ha subrayado.

"No hay un piso en todo Madrid que tape su odio a una mujer que es mucho mejora que ustedes todos juntos, una mujer libre y valiente", ha aseverado Serrano, que ha insistido en que "no hay compra-venta alguna" que consiga "tapar toda la corrupción" que salpica al Gobierno central.

EL PP, "TRINCHERA FRENTE A LA DEGRADACIÓN" DE ESPAÑA

Finalmente, tras repasar algunos de los principales hitos de esta legislatura y contraponerlo al rechazo de la oposición, Serrano ha erigido el PP como "una de las principales trincheras frente a la degradación institucional, económica, política y moral que representan Pedro Sánchez y su Gobierno".

"Lo que está ocurriendo en España es una decadencia en todos sus frentes", ha señalado Serrano, que ha aprovechado la ocasión para denunciar la "invasión de la frontera" española en Ceuta, al tiempo que ha acusado al Tribunal Supremo de "adulterar las elecciones" y mientras en España avanza el "deterioro educativo" y se afianza el "conflicto permanente con los médicos".

Así las cosas, Serrano ha acusado al presidente Sánchez de cometer "traición" contra los ceutíes y los españoles, mientras que el Gobierno madrileño se centrará en seguir gobernando y "transformando" la región, mientras se prepara "el cambio que España necesita".