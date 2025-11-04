Serrano (PP) critica que alcalde de Coslada no "compense" tasa de basuras con bajada de impuestos, que ve de "abusivos"

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha criticado este martes que el alcalde de Coslada, Ángel Viveros, no "compense" la tasa de basuras con una bajada de impuestos, que ha tildado de "abusivos".

Así lo ha expresado en una visita al municipio, donde ha presentado junto al portavoz 'popular' local, Paco Becerra, las propuestas del partido contra las tasas de basuras.

"La tasa de basuras allí donde gobierna el PP se trata de compensar con bajadas de otro tipo de tasas o tratando de ajustarla para que sea lo menos dañina posible. Sin embargo, en municipios como Coslada no hacen ninguna rebaja fiscal como las que propone el PP", ha reprochado el 'número dos' del PP de Madrid.

En concreto, ha subrayado que Coslada es un municipio "de esos ejemplos de los gobernados por el PSOE que están sumidos en la desidia y están dejados de la mano de Dios", haciendo alusión a "la falta de servicios públicos, las subidas abusivas de impuestos y de tasas municipales y, sobre todo, la falta de ambición, que es una característica de los gobiernos socialistas".

ASEGURA QUE COSLADA ESTÁ "LLENA DE SUCIEDAD"

Serrano ha criticado que los alcaldes socialistas estén gestionando "lo que hay y sin hambre por mejorar" la calidad de vida de los ciudadanos madrileños.

"Las subidas de impuestos del PSOE no redundan en una mejoría de la calidad de los servicios. Vemos como está Coslada llena de suciedad, la calidad de los parques infantiles, de las calles, la falta de limpieza... Lo que recauda el alcalde no repercute en una mejora del servicio", ha censurado Serrano.

Además, ha denunciado que Coslada no se beneficia de la oferta del Plan Vive de la Comunidad de Madrid porque su alcalde "tiene la orden de no ofrecer suelo público para poder hacer ese tipo de inversiones". "También aquí hacen falta residencias de mayores y tampoco ofrecen suelo para que la Comunidad pueda construir una", ha subrayado.

Frente a esto, ha reivindicado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "va a seguir trabajando por mejorar la calidad de vida de todos los municipios, no solo donde gobierna el PP".