Serrano (PP) defiende que Almeida es "un activo fundamental" del partido y apoyará "cualquier decisión" que tome

Archivo - El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano (2i), y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (2d), durante la inauguración de la I Intermunicipal del PP de Madrid, en el Centro Municipal Hub El Cantizal, a 26 de abril de 2024 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha defendido que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, es "un activo fundamental" del partido y ha subrayado que apoyará "cualquier decisión" que tome sobre su futuro.

Lo ha expresado este lunes tras visitar las zonas afectadas por los incendios de Colmenar Viejo y Tres Cantos después de haber sido preguntado por las declaraciones del regidor en una entrevista concedida al diario 'El Mundo', donde dice que no puede "garantizar" presentarse a revalidar el cargo en 2027.

"Yo entiendo que él es padre de hace poco (...) Almeida es un activo fundamental del Partido Popular de Madrid y no el alcalde de Madrid, sino de España, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo que está en esa fase de reciente paternidad y desde luego que nosotros contamos con él. Estamos a mitad de legislatura, con lo cual vamos a ver cómo se desarrolla todo", ha señalado.

Serrano ha remarcado que él está con los 114 alcaldes del PP que tiene la región y ha insistido en que está "con ellos a muerte" en "cualquier decisión" que tomen. Ha añadido que "no quiere perder ninguno porque son los mejores".

"Espero que en 2027 no seamos 114, no voy a decir que seamos 179, pero espero que seamos muchos más los alcaldes que tenga el Partido Popular en la Comunidad de Madrid y confío en que ellos también estén", ha concluido.