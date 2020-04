Serrano (PP) reclama al Gobierno central que entregue a la Comunidad el material que promete

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha solicitado al Gobierno central que entregue a la Comunidad de Madrid el material que les ha prometido para colaborar a resolver la crisis del coronavirus en la región.

En declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, Serrano ha indicado que en otras comunidades autonómas también ocurren "este tipo de distorsiones" en las que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no les está mandando lo que les había transmitido en un principio y "no ayuda a generar confianza".

"Cuando toca hablar bien lo hacemos, como montar ese gran milagro: el hospital de Ifema. Pero si nos dicen que nos han dado un millón de mascarillas y no es cierto hay que decirlo. Espero que esto vaya pasando y el Gobierno se coordine bien y haga su trabajo bien; porque episodios en los que se compren materiales que no valen del todo pues no da absolutamente confianza", ha sostenido el portavoz 'popular'.

En este punto, Serrano ha reconocido que la situación de las residencias es "un drama que afecta a miles de familias", algo que no solo están viendo que ocurre en la Comunidad de Madrid, sino también en otras regiones porque "son población de riesgo".

Para acatar esta cuestión, ha asegurado, ya se está mandando material y están pendientes de que por parte de la Consejería de Políticas Sociales se ultimen "una serie de contrataciones para dotar de más personal a estas residencias".