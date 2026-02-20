El Servicio de Asesoramiento de Vivienda de Madrid informará sobre el Plan Reside y el Plan de Azoteas Verdes

Borja Carabante y Álvaro González firmando el acuerdo de ampliación del SAV Madrid. - EUROPA PRESS

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), Álvaro González, y el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, han suscrito un convenio este viernes para ampliar el Servicio de Asesoramiento de Vivienda (SAV) de Madrid, incorporando información sobre el Plan Reside y el Plan de Azoteas Verdes, políticas del área dirigida por Carabante.

A través de este convenio, el SAV informará a la ciudadanía acerca de las cubiertas verdes en edificios construidos de la capital de cara a fomentar su instalación, así como sobre la protección y mejora del uso residencial en la ciudad. La firma se ha llevado a cabo en las oficinas del SAV, gestionadas por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM).

En declaraciones a los medios, Carabante ha destacado la labor de González y de este servicio, que este febrero ha cumplido tres años en funcionamiento, y ha advertido que "actualmente en Madrid solo hay 189 azoteas verdes", por lo que ha puesto en valor este acuerdo como vía para extender el alcance de este plan del área de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente.

"El acceso a la vivienda que es el principal problema que tenemos no solo en Madrid, sino en todas las grandes ciudades. Y yo creo que informar, sensibilizar y, por tanto, acercar esa información es esencial para que se puedan acercar las políticas de vivienda a los ciudadanos", ha añadido.

Por su parte, González ha detallado que durante el periodo de actividad del SAV, este ha atendido a 16.296 personas (4.036 personas en 2023, 5.863 en 2024 y 6.397 en 2025, un 45% más desde su creación), que han valorado de manera "extremadamente positiva" las cinco oficinas en la ciudad de este servicio gratuito.

Asimismo, según ha explicado el delegado de Políticas de Vivienda, los temas más tratados por el SAV han sido, en primer lugar, el alquiler, con más de 9.000 consultas, seguido por cuestiones relacionadas con comunidades de vecinos, la compraventa y, por último, la ocupación e inquiocupación.

El modelo de atención del SAV Madrid se basa en la presencia de dos letrados especializados en cada oficina y un horario estable de 9 a 14 horas, tres días a la semana. Además, el sistema de citas se gestiona de manera centralizada a través del teléfono gratuito 900 814 815 y un formulario web, incorporando también un procedimiento de devolución de llamadas.

Con la firma de esta ampliación, el Ayuntamiento busca "reafirmar su compromiso de seguir fortaleciendo el Servicio de Asesoramiento de Vivienda, ampliando su cobertura y adaptándolo a las nuevas realidades normativas para consolidarlo como un recurso eficaz, cercano y socialmente necesario para los madrileños".