El servicio de Cercanías de C-2, C-7 y C-8, cortado entre las 10.30 y las 13.00 horas en Vicálvaro-Coslada-San Fernando

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las líneas C-2, C-7 y C-8 de Cercanías que circulan por el Corredor del Henares no tendrán servicio entre las 10.30 y las 13.00 horas en el tramo Vicálvaro-Coslada-San Fernando debido a las labores de reparación en la infraestructura y retirada del tren que descarriló la tarde del lunes dejando seis heridos leves.

Como consecuencia de este corte, se establecerá un servicio alternativo de autobuses con paradas en la estación de Vicálvaro (calle del Lago Michigan), en la de Coslada (calle de Doctor Fleming) y en la de San Fernando (calle del Ferrocarril), según ha informado Cercanías Madrid.

Los trenes de estas líneas, con paso por Atocha, finalizarán su recorrido en las estaciones de Vicálvaro/Coslada, mientras que los convoys entre Guadalajara-San Fernando-Chamartín circularán por Fuente de la Mora.

Renfe y Adif continúan trabajando en el lugar para poder restablecer la circulación "con total seguridad y con las frecuencias habituales lo antes posible".

Los hechos se produjeron a las 15.26 horas de este lunes cuando el tren de Cercanías '21541' que cubre el trayecto entre Guadalajara y Chamartín (Línea C-2) descarriló en la vía 1 en San Fernando de Henares, según han indicado a Europa Press fuentes de Renfe.

Por causas que están siendo investigadas, el convoy se salió del eje de la vía cuando se procedía al cambio de aguja en la entrada a la estación, según han apuntado a Europa Press fuentes de Adif. Desde el 112 apuntaron que el vagón que descarriló fue el quinto y último del tren.

Los servicios de emergencias atendieron a seis personas, todas ellas con pronóstico leve. Dos mujeres --una de 53 años y otra de unos 40-- fueron evacuadas al Hospital del Henares, mientras que los otros cuatro viajeros fueron dados de alta en el lugar, según han indicado fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.