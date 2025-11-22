El servicio sustitutivo de autobús por el cierre de la Línea 7B finaliza este domingo con más de 8,8 millones de viajes

Estación de Hospital del Henares, en la Línea 7 de Metro - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El servicio sustitutivo de autobús gratuito que ha estado operativo durante el cierre de la Línea 7B de Metro finalizará este domingo con un balance de más de 8,8 millones de viajes en los más de tres años que ha estado operativo, según los datos oficiales de la Comunidad de Madrid.

Este sábado se ha recuperado la circulación en el tramo entre Barrio del Puerto y Hospital del Henares --estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares--, de modo que la Línea 7, que conecta Pitis con Hospital del Henares, en Coslada, está abierta en su totalidad.

Un servicio que ha estado interrumpido durante 1.186 días en el tramo comprendido entre las paradas de San Fernando y Hospital del Henares, sin servicio desde el 24 de agosto de 2022, y durante 483 días en el caso del tramo entre las estaciones de Hospital del Henares y Barrio del Puerto, cerrado desde el 27 de julio de 2024.

Con esta reapertura, el servicio de autobús sustitutivo que ha conectado en superficie las estaciones de Barrio del Puerto y Hospital del Henares dejará de funcionar este domingo, tres años después de su puesta en marcha en agosto de 2022.

En este sentido, más de 1,4 millones de madrileños utilizaron este medio entre San Fernando y Hospital de Henares durante cerca de dos años. En julio de 2024, se amplió su trayecto hasta Barrio del Puerto y, desde entonces, ha desplazado a 7,4 millones de pasajeros.

En total, el servicio sustitutivo ha recorrido 2,7 millones de kilómetros desde su puesta en marcha, mientras que el día de mayor demanda fue el pasado 24 de junio con cerca de 25.000 viajeros, según los datos del Ejecutivo autonómico.

ACTIVO ESTE SÁBADO

Aunque la 7B se encuentra operativa este sábado, el suburbano ha decidido mantener estos autobuses durante toda la jornada, en horario de 6.05 a 2.00 horas, para que los usuarios dispongan del margen necesario para readaptar sus desplazamientos habituales.

Con este mismo objetivo, la compañía metropolitana ha colocado carteles informativos que anuncian la finalización de este servicio en superficie y recuerdan a los ciudadanos que la Línea 7B vuelve a estar disponible en su totalidad, permitiendo continuar viaje hasta Estadio Metropolitano y enlazar allí con la L7 hacia otros destinos de la capital.

En los últimos años, el Ejecutivo autonómico ha invertido 171,2 millones de euros en la rehabilitación integral de esta infraestructura, que beneficia a 120.000 potenciales viajeros, incluyendo el mantenimiento, conservación y supervisión geotécnica que continúa vigente una vez reabierta para garantizar su seguridad.

Gracias a esta monitorización permanente, desde febrero de 2023, no se han registrado movimientos en el suelo. Además, hasta cinco informes acreditan las condiciones óptimas del trazado, una mayor resistencia del terreno con respecto a la estimada inicialmente y un excelente estado del hormigón de la plataforma y la contrabóveda.