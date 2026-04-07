Los simuladores de la EMT ya han formado a 6.638 conductores desde abril de 2003

El delegado de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, prueba uno de los simuladores de la EMT de Madrid. - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los simuladores de conducción se incorporaron a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en abril de 2003 y desde entonces han formado ya a 6.638 conductores, 2.270 desde 2019 (incluyendo los 78 conductores que se están formando en la actualidad) en simulaciones de 15 minutos cada una.

Además, se han ido actualizando para incluir nuevas funcionalidades como, por ejemplo, la introducción de 6,4 kilómetros de carril-bici junto con bicicletas que circulan por ellos e interaccionan con el autobús-alumno y con el tráfico.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha visitado este martes estos simuladores de conducción de la EMT situados en su centro de operaciones de Fuencarral y donde ha coincidido con la formación en curso de los nuevos conductores.

Los simuladores se componen de cabinas que reproducen fielmente el habitáculo del conductor y todas las condiciones del entorno que este encontrará durante la conducción de un vehículo real a lo largo de una ciudad virtual muy parecida a Madrid.

Asimismo, están preparados para adaptarse tanto a los modelos estándar (12 metros de longitud) como a los articulados (18 metros de longitud) que operan en la flota municipal y son un instrumento clave para la empresa municipal en la capacitación del nuevo personal de conducción porque ayudan a "mejorar la seguridad, la eficiencia y la rentabilidad en el proceso de formación", así como, posteriormente, en la circulación de los autobuses por las calles.

Estas cuatro cabinas que simulan una conducción real por las calles de la capital permiten entrenar a los alumnos en situaciones de riesgo (como condiciones meteorológicas adversas, altos niveles de tráfico, irrupción de peatones o ciclistas o frenadas de emergencia).

De esta forma, ayudan a "prevenir accidentes, a reducir el riesgo ante cualquier escenario crítico en la conducción real, a disminuir el gasto en combustible y en mantenimiento de los autobuses y a ahorrar emisiones". Asimismo, en clave formativa, con los simuladores, la empresa municipal se asegura de que todos los futuros conductores reciben la misma formación y de que la evaluación, en este sentido, puede ser "totalmente objetiva".

Tras probar uno de los simuladores, Carabante ha puesto en valor, en declaraciones a los periodistas, que la EMT sigue "creciendo" en viajeros y ha recordado que cerró el 2025 con 512 millones de usuarios, "una cifra récord".

"Seguimos subiendo de viajeros frente al tráfico. Desde el año 2019, por ejemplo en el caso de Calle 30 ha reducido el tráfico en un 4,5%", ha subrayado el delegado. En este sentido, ha sostenido que las personas usan menos el vehículo privado en los desplazamientos y más el transporte público.

LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE CONDUCCIÓN DE EMT

La formación de nuevo ingreso es la primera tarea a la que se enfrentan los futuros conductores una vez franqueada la principal puerta de entrada a la empresa municipal que son las pruebas teóricas que, en la última convocatoria de junio de 2025 convocaron a más de 1.600 aspirantes.

Una vez superadas estas pruebas, se lleva a cabo un examen práctico de conducción y, en último lugar, esta formación teórico-práctica en la que, durante cinco semanas, los nuevos profesionales reciben una preparación intensiva de 175 horas que incluye jornadas teóricas combinadas con el uso del simulador, cerca de dos semanas de prácticas reales de conducción sin viajeros y casi una semana más de prácticas con viajeros. Superadas todas estas fases, el personal se incorpora a alguna de las 229 líneas de autobús que componen la red municipal.