Sindicatos critican la "cerrazón" de Ossorio por negarse a renovar a los profesores del refuerzo Covid

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos educativos CCOO, ANPE, CSIF y UGT se han concentrado este miércoles frente a la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, por el mantenimiento de los profesores del refuerzo Covid, frente a la "cerrazón" del consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, que se ha negado a renovarles.

"Es una cerrazón que no se justitifica, no se fundamenta", ha señalado la secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO de Madrid, Isabel Galvín, quien ha asegurado que la postura del consejero "muestra su desconocimiento", que "no sabe nada de educación", porque "un trimestre no es suficiente" para paliar un desfase curricular, sino que se necesita "al menos un año". "Lo sabemos los profesionales, las familias, el alumnado, solo el consejero de Educación no lo sabe", ha lamentado.

El presidente de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, ha señalado que hay centros que "ni siquiera" han contado con un trimestre de refuerzo porque los profesores contratados para ello hasta el 22 de diciembre han tenido que hacer otras labores, como sustituciones, y en algunos casos han tardado en incorporase a los centros.

Por otro lado, ha indicado que los 20.000 alumnos que han tenido educación diferenciada estos tres meses dejarán de tenerla y volverán al "totum revolutum", con el riesgo de que "se vuelvan a perder". Además, ha advertido de que "se puede estar formando la tormenta perfecta", si tras las vacaciones de navidad suben los contagios y se produce un nuevo confinamiento.

En el mismo sentido, el representante de ANPE, Esteban Serrano, ha señalado que estos profesores fueron contratados con unos objetivos de reforzar los contenidos que no se habían podido impartir en el tercer trimestre del curso pasado que "no se han cumplido", por lo que "hay que prorrogarlos". Asimismo, ha señalado que "en enero va a haber que rescatar a estos profesores", porque "muchas plantillas de los centros están aún incompletas". "Es necesario mantenerlos para este curso, incluso para todos los cursos porque al final lo que están reforzando son necesidades que tienen los alumnos de cursos pasados y más este con el tema de la pandemia", ha apostillado.

Desde UGT, Teresa Jusdado ha indicado que este mismo día han instado al Consejo Escolar de Madrid para que a su vez inste al Gobierno regional para la renovación de los refuerzos Covid, y han destacado la "importancia" de llevar a cabo la PNL que se aprobó en la Asamblea en ese sentido.

CONVOCATORIA EN ENERO

En cuanto a la convocatoria anunciada por Ossorio este mismo día para que los profesores de refuerzo puedan presentarse para cubrir puestos interinos a partir del 11 de enero, Galvín ha afirmado que "el consejero, como siempre, mezcla y desinforma". "Lo que hay en enero son nuevos llamamientos que están en esa fecha porque se lo hemos exigido nosotros ayer (a la Dirección General de Recursos Humanos), porque pretendían hacer los llamamientos de enero días antes de despedir a más de mil profesores y excluirle de los llamamientos", ha asegurado.

Desde CSIF han advertido que "todo esto puede ser una maniobra para tratar de no pagarles la navidad", y han reconocido que "lo más probable es que estos compañeros no se queden sin trabajo pero no trabajen en el mismo centro", por lo que los alumnos "van a perder la continuidad educativa".

Para la portavoz de Educación del Grupo Socialista, Marta Bernardo, con esa oferta pública de empleo la Consejería de Educación está "justificando su mala ejecución y su mal trabajo". "No han sido capaces de contratar a los profesores de plantilla a lo largo de tres meses, hay centros educativos donde no han hecho evaluación a sus alumnos porque no ha habido profesores", ha constatado.

Por su parte, la portavoz de Educación de Más Madrid, María Pastor, ha manifestado que valoran negativamente que no se mantengan los contratos de estos docentes, "como sí dijo la Asamblea que tenía que hacer", y ha recalcado que el consejero está "ignorando completamente la petición de la Asamblea". "Valoramos muy negativamente que incumpla el mandato de todos los grupos parlamentarios; valoramos positivamente que haga un esfuerzo en seguir contratando y abriendo más plazas, el problema es que durante años ha dejado en la estacada a la educación pública", ha asegurado, para denunciar que está "infrapresupuestada".

DECRETO CONCERTADA

En alusión al decreto para ampliar la duración de los conciertos a 10 años para blindarlos frente a la Ley Celáa, Galvín ha destacado que "el decretazo" que quieren "imponer" por parte del Gobierno regional "tiene debilidades jurídicas", y "lo que se anticipa es una pelea jurídica entre administraciones". "Por otra parte, no se justifica en la necesidad del sistema educativo madrileño, solo responde a una estrategia de hacer oposición política desde el Gobierno, instrumentalizar las instituciones para ponerlas al servicio de un partido politico", ha considerado.

Por su parte, González (CSIF) ha censurado que "la Comunidad de Madrid corre y se parte la boca por la educación concertada y a la pública no le tiene el mismo cariño", mientras que Serrano (ANPE) ha criticado la "guerra entre el PSOE y el PP a costa de la educación, por un lado promulgando una ley sin consenso educativo y que no se ha negociado en la Mesa Sectorial como se debía y ahora el PP está utilizando todas las herramientas que tiene a su alcance para contrarrestarla".

Para Jusdado (UGT) responde a "una estrategia de desprestigio" contra la ley educativa que pretende sacar el Gobierno central, basada en "dar la imagen de que el Gobierno se quiere cargar la concertada y eso es un bulo, eso no es cierto". Asimismo, ha afirmado que es "un guiño a la empresas que gestionan los centros concertados".

Bernardo (PSOE) ha destacado que "desde el año 85 en ningún caso se ha quitado el concierto de ningún centro educativo", por lo que ha asegurado que la necesidad de blindar la concertada frente a la Ley Celáa es "una de esas cosas que se inventan y que se van a estar inventando". A su juicio, "lo que quieren blindar ante la LOMLOE es la educación diferenciada, no los centros de educación concertada", y ha apuntado que en la Comunidad hay 18 centros que segregan a niños y niñas. No obstante, ha destacado que la LOMLOE "es de rango superior al decreto, con lo cual no va a haber ningún problema".

Para Pastor (Más Madrid), es una muestra de que el consejero "no está centrado en los problemas educativos que están sucediendo en los centros públicos madrileños", sino que "está poniendo el foco en algo que no está en peligro, porque los conciertos no están en peligro con la nueva ley, y en cambio ignora completamente las necesidades que existen en los centros, como la prorroga de estos docentes".