Sindicatos educativos inciden en la "poca credibilidad" de la propuesta de Viciana si no se incluye en los presupuestos

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE), que este jueves han convocado una huelga general y una manifestación para pedir la reducción del horario lectivo y las ratios, entre otras cuestiones, han incidido en la "poca credibilidad" de la propuesta realizada por el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, porque no se refleja en el Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año que viene.

Así lo ha manifestado este jueves, en primer lugar, la representante de Enseñanza de UGT Servicios Públicos de Madrid, Teresa Jusdado, quien ha planteado sus dudas sobre "la verdadera voluntad negociadora" del consejero del ramo. "Sin inversión en los presupuestos es difícil mejorar las condiciones laborales, que repercuten directamente en la mejora de la calidad de la enseñanza", ha explicado.

Más contundente se ha mostrado el responsable de CSIF Educación Madrid, Miguel Ángel González, que ha acusado al consejero de ser "una marioneta del Gobierno regional" y ha instado a la consejera de Hacienda, Rocío Albert, a que ponga "la financiación suficiente para que se solucionen los problemas". "Vamos a continuar en la pelea hasta que alguien con capacidad real de negociación, que no es el consejero, nos presente un proyecto asumible y con el que podamos empezar a hablar", ha remachado.

En la misma línea se ha pronunciado la portavoz de Educación de CC.OO. Madrid, Isabel Galvín, que ha manifestado que el consejero "no tiene credibilidad". "Nos están tomando el pelo porque lo que nos plantean es algo que no va a ser posible realizar porque no está recogido en los presupuestos", ha expresado.

"NOS ABOCAN AL CONFLICTO", SEÑALA CCOO

Tras la reunión con el consejero del pasado 31 de octubre, en la que se puso sobre la mesa la oferta de rebajar el horario lectivo de los docentes de Secundaria, pero no para los de Infantil y Primaria, los representantes sindicales se han mostrado pesimistas respecto a la posibilidad de un acuerdo. Así lo ha expresado el presidente de ANPE Madrid, Andrés Cebrián, que ha advertido de que, "con esta perspectiva, no existe la posibilidad de desconvocar las movilizaciones". "Nos abocan al conflicto, que cada vez se recrudece más, porque el consejero no está dispuesto a cambiar ni una coma de su propuesta", ha añadido Galvín.

La portavoz de CC.OO. se refiere a la reunión del 31 de octubre, en la que se propuso que el horario lectivo pasara de 20 horas a 19 a partir del curso que viene y llegara a las 18 horas en septiembre de 2028, momento en el que se recuperaría el horario previo a los cambios de 2011. En Infantil y Primaria se mantendrían las 25 horas actuales, en vez de las 23 que reclaman los sindicatos. Los sindicatos ya rechazaron la propuesta de manera unánime por considerarla insuficiente.

RECLAMACIONES DE LOS SINDICATOS

Las reivindicaciones de los sindicatos no son nuevas, sino que ya se arrastran desde el curso anterior. Una de las principales es la recuperación del horario lectivo a 18 horas en Secundaria, en Formación Profesional y en Régimen Especial, en vez de las 20 horas actuales que se implantaron en 2011, así como la reducción en Infantil y Primaria a 23 horas, en vez de las 25 actuales.

En este sentido, Galvín ha esgrimido que "Madrid es la única comunidad que mantiene las 25 horas para los maestros y esas 25 horas se convierten en 30 periodos lectivos", y ha añadido que "también es la única comunidad, en este caso con Galicia, que mantiene las 20 incluso 21 horas del profesorado de Secundaria, Régimen Especial y Formación Profesional".

Otra de las reivindicaciones es mantener la libertad de elección de jornada por parte de los centros, en duda tras el anuncio realizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el Debate del Estado de la Región a mediados de septiembre, en el que se afirmó que los nuevos colegios públicos tendrían, obligatoriamente, la jornada partida a partir del curso 2025/2026.

Una propuesta que el consejero del ramo amplió a aquellos colegios públicos que quieran incorporar primero y segundo de la ESO en sus instalaciones a partir del curso que viene, para los que será requisito obligatorio tener la jornada partida.

Galvín ha calificado de "autoritarismo" esta medida, por no dejar que sean los centros los que elijan el tipo de jornada, tal y como se ha hecho hasta ahora.

En cuanto a la parte económica, los sindicatos reclaman una equiparación salarial con otras comunidades para evitar que los docentes madrileños se marchen. El salario bruto de los profesores de Secundaria de la Comunidad de Madrid en 2023 era de 2.707 euros mensuales brutos, el séptimo más bajo entre las regiones de España, según el informe 'Retribuciones docentes en la enseñanza pública', de UGT. El de los maestros es de 2.390 euros, el noveno más bajo, y el de los de Formación Profesional es de 2.532, el octavo más bajo.

Jusdado ha mencionado que la Comunidad de Madrid es la que tiene "el Producto Interior Bruto (PIB) más alto de España", por lo que los salarios deberían ir acordes a esta posición. "Este aumento permitiría al profesorado salir de la precariedad que aumenta cada año", ha completado.

Además de estas exigencias, las organizaciones sindicales piden una bajada de ratios, la dotación de los cupos necesarios para las medidas de atención a la diversidad y un plan de choque contra la burocracia.